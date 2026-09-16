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提出通學專車 捷運深入香山、南寮

改善道路環境 規劃竹女增班

市容不能不管 捷運一定4年內動工

民進黨新竹市長候選人莊競程昨（15）日晚間與新竹市議員施乃如、陳建名開直播，親自回應「新竹市民許願池」蒐集的市民心願，從捷運、公車、人本交通、教育到市容問題逐一提出解方。莊競程更在直播中明確承諾，當選後將全力推動新竹捷運，加速完成可行性研究、綜合規劃等程序，4年內一定動工，讓軌道建設不再停留在紙上談兵。莊競程表示，之所以稱為許願池，除了是希望新竹市民與莊競程一起，讓新竹更好以外，也是因為這個許願池確實很靈驗，只要自己提出政見，高虹安市府很快就會跟進。他認為，雖然只要最後能讓市民受益，他都樂見，但新竹更需要一個能更主動、更積極、更用心發現問題、提出解方的市政府。針對市民高度關心的交通問題，莊競程表示，新竹的公共運輸必須真正進入市民生活。除了已提出的通學專車，也要重新盤點市民日常通勤、就醫、採買等民生路徑，建立真正方便使用的公車路網，讓市民感受到搭公車出門也能方便、可靠。對於捷運建設，莊競程強調，新竹捷運不能除了要市中心以外，香山、南寮等地區的交通需求都應納入整體路網思考。面對新竹能否蓋捷運的質疑，他以台北捷運文湖線為例指出，重大交通建設推動初期往往面臨質疑，但城市不能因為困難就停滯不前。莊競程承諾，若當選市長，將全力加速中央與地方行政程序，推動可行性研究及後續綜合規劃，目標在2、3年內完成綜合規劃與核定，第四年進入動工階段。他表示，未來會積極與中央溝通，即使天天打電話給部長也要持續追進度，就是要讓新竹捷運真正往前走。在人本交通方面，莊競程指出，改善道路不能只處理單一個路口或一段人行道，從行人空間、公共運輸、號誌到道路配置，每個環節都必須系統性規劃並搭配完整配套，才能真正改善市民每天面對的交通環境。教育也是許願池中市民高度關心的議題。莊競程表示，新竹人口持續成長，教育資源必須跟著人口走，除了透過增班降低高負荷班級，也要讓孩子有更多就近入學的選擇，並讓完全中學保有發展特色與辦學自主性。除了竹女可規劃增班外，關埔地區人口快速增加，關埔二期校舍及相關教育量能也必須加速因應。莊競程指出，他先前已陸續提出科技城市教師加給方案及教育減壓5支箭，從留住教師、降低班級負荷、行政減量、心理支持、特教專業支持到校園爭議協處，希望同時處理師資、班級與校園第一線壓力。新竹的教育不能只讓家長搶進少數熱門學校，而是要讓更多學校發展自己的特色，讓孩子在住家附近就有好的教育選擇。此外，市民也透過許願池反映新竹火車站周邊、城隍廟市容等問題。莊競程批評，現在新竹街頭隨處可見三角錐，甚至讓三角錐彷彿成為高虹安市府的裝置藝術。這些看似細小的市政問題，其實都是市民每天生活最直接的感受，市政府不能習以為常，更不能放著不管。莊競程表示，市政工作複雜，需要市府與市民共同努力。許願池的目的，就是讓市民把每天生活中真正遇到的問題提出來，市府則有責任正視問題、提出解方。他也邀請市民持續在許願池留言，讓市民的需求真正成為市政政策的起點。莊競程最後表示，新竹這座城市曾經好過，就代表一定可以更好。看到問題就要找解方，他參選就是要來做事，也再次強調新竹捷運4年內一定要動工，讓市民看到城市真正往前走。