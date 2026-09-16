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底特律活塞隊潛力中鋒杜倫（Jalen Duren）的延長合約談判持續陷入僵局。據報導，杜倫拒絕了活塞開出的5年1.9億美元合約，堅持尋求超過2億美元的頂薪續約。對此，前NBA球星「零號情報員」阿里納斯（Gilbert Arenas）在個人節目中向這位年輕後輩給出良心建議，呼籲他別為了多拿1000萬美元而因小失大。阿里納斯在節目中語重心長地表示：「傑倫，我不是你的經紀人，但我見過太多這種情況。你真的願意為了多拿1500萬到2000萬美元，去冒失去將近2億美元的風險嗎？因為現在這筆鉅款已經實實在在地擺在你面前了。」他進一步警告，如果雙方徹底談崩，杜倫最終成為受限制自由球員，就必須簽下1年的「合格報價（Qualifying Offer）」。「那你一開始在收入上就落後了，之後再去自由市場爭取，可能還是差不多的錢。手裡的鳥才是真的，如果他們現在願意給你1.9億美元，兄弟，我會建議你拿下。」阿里納斯更直言，別去在意別人拿多少錢而眼紅：「我不想看到杜倫幾年後落得跟庫明加（Jonathan Kuminga）一樣的處境。這是一份很棒的合約，不要為了想拿2億美元而搞砸了1.9億美元。你還記得施洛德（Dennis Schroder）當年是如何搞砸那8400萬美元的嗎？」除了合約談判的風險，阿里納斯也點出杜倫在球場上的隱憂。他提醒，如果帶著這份合約壓力進入新賽季，一旦遇到傷病，球隊的報價隨時可能改變。「當你把錢拿到手，肩上的重擔就放下了。但如果你頭頂著『非2億不簽』的壓力，只要連續幾場打不好，你就會開始提心吊膽。」阿里納斯更直白地點出杜倫在季後賽的弱點：「我也在關注你在季後賽的表現，我不能裝作沒看到。你的數據在季後賽直接掉了一半。如果這種情況再發生一次，你的報價也會跟著少一半。拿著這筆錢，你過的是一樣的人生，搭一樣的私人飛機、去一樣的島嶼度假。趁著年輕別以為自己天下無敵，趕快把錢收下，啟動你的大約時鐘吧！」