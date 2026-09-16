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員工週一上班撞見悲劇！負責人週末獨留辦公室

國內最大室內設計平台！擁 240 萬粉絲關注

▲今年4月20日「幸福空間」就曾對外發布緊急聲明，遭遇不肖人士冒用日本知名企業「軟銀」的名義進行接洽。（圖／幸福空間官網）

今年曾捲入投資詐騙！警方正釐清財務關聯

台灣最具知名度的室內設計品牌「幸福空間」53 歲的林姓負責人，週一（14日）上午被發現陳屍在松山文創園區的辦公室內。警方初步調查後並未發現外力介入的痕跡，現場留有書面文字，目前檢察官已完成相驗程序並將遺體發還家屬。據悉，林姓負責人近年來遭遇財務狀況，更曾捲入跨國詐騙事件，負責人的驟逝也讓公司內部頓時陷入群龍無首的混亂局面。據《鏡報》報導，「幸福空間」負責人林男於事發週日晚間10時許，曾被監視器拍到進入公司內，而後就再也沒離開公司。直到員工週一上班時，一打開門發現老闆竟陳屍於辦公室內，嚇得緊急報警。警方獲報到場後，初步未發現可疑人士進入，排除有外力介入跡象。有知情人士透露，林男生前疑似有債務問題，但確切數字不得而知，是否有關聯仍待釐清。檢察官於今（16）日完成相驗，將遺體發還家屬。回顧「幸福空間」的發展史，該公司自 2007 年成立以來，核心理念主打「跟家有關的事，就是《幸福空間》的事」，積極發展室內設計影音平台。幸福空間透過提供豐富多元的裝潢設計案例與影音內容，品牌活耀於 FB 、 IG 、 YT 等各大社群平台上，光臉書就有118萬名粉絲追蹤，所有平台總計累積高達 240 萬名粉絲，幾乎是台灣最大室內設計媒體平台，在業界與一般民眾心中皆具有極高的知名度與影響力。然而，今年 4 月 20 日「幸福空間」就曾對外發布緊急聲明，坦承公司在拓展海外業務時，疑似遭到不肖人士冒用日本知名企業「軟銀」的名義進行接洽，導致公司面臨名譽損害及潛在的龐大經濟損失。當時，日本軟銀集團也於 4 月 16 日發布官方公告，明確切割與「軟銀ソリューションズ株式会社」及幸福空間並無任何資本關係與業務參與。外界紛紛揣測，這起跨國詐騙與隨之而來的債務問題，是否就是影響林姓負責人的主因。警方表示，目前尚無直接證據能將死因與財務問題直接連結，詳細案情與動機仍有待進一步深入調查釐清。