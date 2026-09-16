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進一步推動半導體人才培訓、先進製造

結合各自產業與科技優勢

甫陪同副總統蕭美琴結束義大利訪問行程返台的外交部長林佳龍，昨（15）日在外交部接見由文杜拉（Marcello Maria Ventura）率領的「義大利倫巴底暨皮埃蒙特跨大區議員訪團」，義大利駐台代表龍博文（Marco Lombardi）亦陪同與會。林佳龍歡迎文杜拉主席二度訪台，並感謝義大利各界長期支持台灣，盼透過此次訪問，進一步深化台義在經貿、科技、能源及城市交流等領域的合作。林佳龍笑說，人雖然已經回到台灣，卻好像還在義大利，「因為又見到好朋友了」。林佳龍表示，文杜拉主席去（2025）年9月首次訪台後，返國即積極推動倫巴底大區議會在去年11月首度通過友台動議，並成立跨黨派友台小組，即使面對來自中國的壓力，仍持續支持台灣。林佳龍對此表達誠摯感謝，也期待此次部分訪團成員所屬的皮埃蒙特大區議會，未來能進一步加入支持台灣國際參與的行列。林佳龍並感謝義大利政府及各界協助，促成副總統蕭美琴順利赴義大利出席「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，展現台義雙方在民主、自由等共同價值上的交流與連結。文杜拉主席則回應，在他上次結束訪問後，台灣與米蘭間開始天天有直飛航班，雙邊交流更加便利，進一步拉近台義在民間與產業的互動與距離。針對台義經貿及產業合作，林佳龍表示，台灣在半導體、資通訊（ICT）及人工智慧（AI）等領域具備優勢，倫巴底及皮埃蒙特則是義大利重要工業聚落，在機械、汽車、航太、設計及能源等領域具有深厚產業實力。包括環球晶、上銀及台泥等台灣企業已在義大利北部投資布局，未來雙方可進一步推動半導體人才培育、先進製造、儲能及智慧電網等合作，結合雙方產業優勢，共同打造安全、可信賴且具韌性的供應鏈。林佳龍也指出，訪團對台灣能源轉型及高齡照護等議題高度關注，台灣近年積極運用AI及資通訊科技，推動智慧電網、再生能源及智慧長照等應用，相關經驗可與義大利進一步交流。台灣與義大利各具產業及科技優勢，彼此的優勢若能緊密結合，將可為雙方產業及人民創造更多合作機會，打造最「義級棒」的合作隊伍。得知訪團後續行程將前往台中參訪，身為台中市民的林佳龍也呼籲，若民眾明天在街頭巧遇來自義大利的訪團，不妨揮揮手、說聲「Ciao」。他並笑著向訪團成員表示，「義式熱情」十分出名，而「台式好客」則往往從1句「呷飽未？」開始，接下來就可能是一場豐盛的美食款待，歡迎大家好好體驗台灣人的熱情。