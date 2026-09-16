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國民黨主席鄭麗文今（16）日接受三三會邀請，談到兩岸關係時，直呼九二共識就是兩岸同屬一中，「全世界有哪一個國家不接受一中政策、支持台灣獨立？一個都沒有」，對於2028國民黨重返執政有多少把握？她也說，有100%的把握。鄭麗文說，先前赴北京和習近平碰面，並非像有些人刻意誤導的要有條件、門票，而是在一個全世界共同基礎上，九二共識就是兩岸同屬一中，她請教過賴總統跟民進黨的朋友非常多次，從來沒有辦法回答，「請問全世界有哪一個國家不接受一中政策、支持台灣獨立？告訴我一個國家就好了，一個都沒有。」針對年底選情，鄭麗文說審慎樂觀，但許多縣市五五波、微幅領先，仍須小心應對，畢竟選舉還有2個月時間，這次選舉選情特別冷，投票率比較低，年輕人不出來投票，所以如何提高藍營投票率，也是很大的考驗。至於國民黨2028重返執政有多大把握？鄭麗文說「我和各位講，我有百分之百的把握」。