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新北燕窩原料過期也混放 衛生局開罰6萬

查獲逾期食品 違反食安法可罰6萬以上、2億以下

食藥署聯合地方衛生局執行「115年罐頭食品製造業稽查專案」，總計完成查核47家業者，其中2家查獲逾期食品與未逾期食品混放，未有明顯區隔或標示；另有3件產品標示不符等，包括台北市「台灣森永製菓」北投工廠，因未設置專門職業人員，開罰3萬罰鍰；另外新北的「燕萃生技股份有限公司」因2批原料已過期，卻混放未逾期食品，衛生局開罰6萬元。食藥署聯合地方衛生局執行稽查專案，共計完成查核47家罐頭食品製造業者，並抽查89件產品標示及抽驗88件產品或原料，其中1家GHP及HACCP複查不合格、3件產品標示不符規定、4家未依規定設置專門職業人員、1家未依規定設置衛生管理人員，以及2家查獲逾期食品與未逾期食品混放，未有明顯區隔或標示，經查核逾期食品皆未流入食品鏈。食藥署表示，前述不符規定者，轄管衛生局皆已依法處辦，總計裁處60萬元整罰鍰，餘者查核及檢驗結果皆符合規定。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，新北的「燕萃生技股份有限公司」因過期燕窩原料期限分別為111年及115年1月，但業者將未逾期食品也混放，因此開罰新台幣6萬元。另外，台南的「冠南生物科技有限公司二廠」因未設置專門職業人員遭罰3萬元；同時逾期及未逾期食品也放置在同一棧板上，也未標示作廢等字樣，開罰新台幣6萬。知名食品廠「台灣森永製菓股份有限公司」北投工廠此次也挨罰。原因是其未設置專門職業人員，處新台幣3萬元罰鍰。食藥署再次提醒，食品業者應落實執行衛生安全管理，以確保製售產品符合食品安全衛生管理法相關規定。如GHP或HACCP不符規定，經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。食品標示不符規定者，涉違反食安法第22條規定，可依同法第47條處3萬元以上300萬元以下罰緩，或涉違反食安法第28條規定，可依同法第45條處4萬元以上400萬元以下罰緩。專門職業人員不符規定者，涉違反食安法第12條規定，可依同法第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。而查獲逾期食品者，涉違反食安法第15條規定，可依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。食藥署強調，為維護國人飲食安全與衛生，衛生機關將持續執行相關查核事項，倘有不符規定者，將依法處辦，以維護消費者食品衛生安全。