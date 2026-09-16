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▲富邦悍將前洋投富藍戈曾效力悍將4年，出賽189場拿下50次中繼成功、35次救援成功，中職生涯防禦率1.86。（圖／富邦悍將提供）

▲台鋼雄鷹前日本籍左投櫻井周斗，本季在二軍奪下10勝，仍等不到上一軍的機會，如今轉戰中國CPB聯賽。（圖／NOWnews資料照,2025.09.29）

中國城市棒球聯賽（CPB）夏至聯賽進入尾聲，上海虎鯨剩下3場比賽，卻積極補強3名洋將，且都是具有台灣中華職棒（CPBL）經驗的即戰力洋投，分別是富邦悍將前終結者富藍戈（Enderson Franco）、中信兄弟韋禮加（Jesus Vargas）以及今年中職二軍勝投王櫻井周斗，上海虎鯨的補強目的，應該是為了後續的季後賽。個人數據方面，悍將前外野手王詩聰則以打擊率3成75、21安、10次盜壘成功暫居聯賽「三冠王」。CPB夏至賽季例行賽進入尾聲，僅剩上海虎鯨、深圳藍襪以及北京正大龍還有賽事，後續將進行季後賽。其中上海虎鯨例行賽剩下3場，近期卻大力補強洋將陣容，且3名新洋投都曾來台打過中華職棒。最知名的球員莫過於富邦悍將前終結者富藍戈，現年33歲的富藍戈，2022年來台加盟悍將，直到去年季中才因洋將戰力考量解約，4個賽季出賽189場，拿下50次中繼成功、35次救援成功，中職生涯防禦率1.86。另一位洋投則是去年短暫效力中信兄弟的韋禮加，28歲的韋禮加曾是2024年世界12強委內瑞拉國家隊一員，去年7月底加盟兄弟，並於831洋將大限前，取代表現不佳的洋投柯威士（William Cuevas）。雖然韋禮加僅在例行賽出賽3場、吞下1敗，但他卻在台灣大賽扮演關鍵角色，於G3掛帥主投6.2局無失分，替兄弟在台灣大賽奪下唯一1勝最後一位則是日籍左投櫻井周斗，去年來台加盟台鋼雄鷹，在一軍出賽4場拿下2勝0敗、防禦率2.45。櫻井本季與雄鷹續約再度來台，不過整季未獲得上一軍的機會，在二軍出賽20場，奪下10勝4敗，是中職首位二軍10勝的洋投，並於831洋將大限後離台。上海虎鯨僅剩下3場例行賽，卻積極補強洋投，最大的考量應該是後續的季後賽，目前上海虎鯨以6勝6敗排名第4名，高機率晉級季後賽，此時補上3名即戰力洋投，可說是戰力大升級。個人數據方面，廈門海豚洋投馬奎斯暫居聯賽勝投、防禦率、三振「三冠王」，悍將前外野手王詩聰則以打擊率3成75、21安、10次盜壘成功暫居打擊「三冠王」，全壘打僅落後洋砲理查德、鍾國華1支。