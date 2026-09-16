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台灣職籃新北國王球團今（16）日震撼宣布，在台灣擁有極高人氣的河智媛正式加盟「17LIVE QUEENS」，新賽季將首度跨足台籃應援舞台。隨著河智媛強勢登場，國王QUEENS韓籍應援陣容一舉擴編至6人，「韓籍6本柱」完美拼圖正式成形，成為新賽季最有話題性的場邊焦點。新北國王日前舉行2026-27賽季開季大會時，營運長齊文駿就曾神秘預告QUEENS陣中還藏有一位「重磅成員」，徹底吊足球迷胃口。如今答案正式揭曉，正是同時效力於中職樂天桃猿Rakuten Girls與韓職韓華鹰的河智媛。國王球團透過官方社群熱情歡迎「韓國頂流代名詞『河大叔』」，並形容她兼具甜美與搞笑的極致反差魅力。這也是河智媛首度進軍台灣職籃，實現中職與台籃跨界雙棲，讓球迷在棒球季結束後的棒球休賽期，依然能在籃球場上一睹她的應援風采。國王QUEENS本季韓籍陣容堪稱台籃史上最豪華，除了留隊的全恩菲、金泰琳、李貞潤外，休賽季相繼重磅簽下「初戀女神」金娜妍與「啦啦隊界的秀智」朴叡真，如今再加上河智媛加盟，6位具備豐富韓職經驗的頂級女神正式集結。特別的是，河智媛與隊友們默契十足，目前在韓職與全恩菲同為韓華鷹啦啦隊戰友，過去也曾與味全龍「小龍女」金娜妍共事過。如今3人在台灣籃球場再度聚首，不僅默契能夠無縫接軌，更為新賽季的新北國王主場注入滿滿的韓式熱情與應援能量。