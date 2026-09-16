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妻子通話聽見孩子哭喊 急請鄰居查看

監視器錄下男童尖叫 女兒逃跑仍遭父親追上

妻子曾因丈夫易怒訴請離婚 警方查是否涉及精神問題

印尼知名度假勝地峇里島驚傳一家3口死亡案件。一名56歲澳洲男子與6歲兒子、4歲女兒被發現陳屍於庫塔（Kuta）住處，警方根據監視器畫面及男子妻子的證詞，初步研判男子涉嫌殺害2名子女後輕生，但確切死因仍待法醫鑑定。綜合澳洲廣播公司（ABC）等外媒報導，死者為來自西澳的戴米恩‧約翰‧肖（Damien John Shaw），在13日時，他被發現與6歲兒子阿奇（Archie）、4歲女兒蘿拉（Laura）一同陳屍在住處。案發時，肖的印尼籍妻子為探望母親，已前往雅加達4天。她曾致電丈夫，通話期間聽見孩子哭喊，女兒疑似說出「爸爸，住手」，隨後電話突然中斷，丈夫也不再接聽。察覺情況不對後，妻子請鄰居前往查看。當地社區負責人與數名居民多次敲門未獲回應，破門進入後發現肖與2名孩子倒臥屋內，3人均已死亡。登巴薩市警察局長西馬杜龐（Leonardo D. Simatupang）15日表示，屋內監視器先錄下男童的尖叫聲，之後可見女童逃離房間、遭父親追趕。女童被帶回房內前，不斷哭喊「爸爸，我愛你」。警方推測，她可能目睹哥哥遭到傷害，因此受到驚嚇。警方還發現，肖曾刻意移動客廳監視器，疑似企圖避開鏡頭。不過，依照目前取得的影像，現場沒有其他人涉案的跡象；2名孩子的遺體也出現疑似遭受暴力的外部跡象。因此朝「殺害子女後輕生」方向偵辦。目前3具遺體已送往醫院進一步檢驗，確切死因及死亡先後順序仍待法醫鑑定，警方並持續調閱住處內外監視器及詢問相關證人。據了解，肖一家自2022年起承租案發住所，租約原訂持續至2029年。妻子接受調查時透露，她曾於2022年提出離婚，原因是丈夫脾氣暴躁，但後來認為情況有所改善，因而撤回申請。警方指出，肖沒有精神疾病的就醫紀錄，不過妻子稱他個性易怒，且有嚴重焦慮問題，相關情況是否與案件有關仍待調查。肖出生於西澳佛里曼特爾（Fremantle），過去長期從事商船相關工作，案發前處於待業狀態。澳洲外交貿易部證實，正向死者家屬提供領事協助。西澳州長庫克（Roger Cook）則形容事件「令人震驚且悲痛」，並盼印尼當局盡快查明真相。