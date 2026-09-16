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監所超收壓力大 吳宗憲：易刑應看風險不是床位

籲詐欺犯易刑納賠償、追贓 避免「無痛買自由」

籲擴充監所量能 同步強化戒治、就業及更生保護

政府嚴打詐團、毒駕，致詐騙與毒駕案件增加，媒體報導指出，法務部長鄭銘謙指示全國檢察長，希望減少輕刑受刑人入監，減輕監所收容壓力，要「少關點人」。對此，國民黨立委吳宗憲今（16）日表示，政府天天高喊「打詐零容忍」、「毒品零容忍」，結果遇到監獄客滿，卻要求基層「少關一點人」，他警告，詐騙集團最不缺的就是錢，若放寬易科罰金，恐讓詐欺犯「用騙來的錢買自由」。吳宗憲表示，這種政策一旦成為常態，特別是詐騙集團最不缺的就是錢，「騙來的錢還沒還清，卻能拿錢換免坐牢？」放寬易科罰金，等於讓詐欺犯用騙來的錢買自由，不僅讓罪犯更加肆無忌憚，更可能引爆嚴重的治安危機。吳宗憲指出，監所爆滿是事實，截至114年12月31日，全國實際收容人數已達6萬3292人，超過核定收容人數6萬552人；矯正人力也長期吃緊，平均一名戒護人員要面對超過11名收容人，問題很嚴重，當然必須解決。不過，吳宗憲認為，治安問題預防永遠比事後補救重要，行政機關才是第一線防堵犯罪的關鍵，而非把壓力都丟給司法和監所。易刑處分，包括易科罰金、社會勞動等，評估標準應該看一個人是否具有危險性、會不會再犯，而不是看監獄還有沒有床位。吳宗憲提出，第一，執行應該看「風險」，而不是看「床位」。對於初犯、偶發、低再犯風險者，他支持依法妥善分流；但對反覆犯罪、高再犯風險者，不能因為監所客滿，就降低原本應有的個案審查標準。刑罰如何執行，應看矯正效果與公共安全，而非監獄還剩多少床位。第二，吳宗憲主張，詐欺犯是否易刑，應將「賠償被害人、追繳犯罪所得」列入重要審查。他指出，罰金分期與社會勞動常淪為詐騙集團「無痛買自由」的漏洞，執行檢察官應具體審查犯罪所得是否追繳、是否積極賠償被害人、有無履行賠償計畫，以及再犯風險。吳宗憲表示，對於有能力賠償卻拒不賠償、犯罪所得拒不繳回，又具有高度再犯風險者，更應嚴格判斷是否已屬「難收矯正之效或難以維持法秩序」。若政府認為賠償及追贓應成為更明確的法定條件，就應明文化相關辦法，而不是只靠行政指示「少關人」。第三，吳宗憲表示，面對長期超收，法務部應盤點既有監所空間，研究以模組化、預鑄式監舍縮短增建期程，並導入數位戒護及行政管理，減輕第一線負擔。不過，吳宗憲強調，增加床位不能是唯一答案，應同步強化心理治療、毒癮戒治、就業銜接與更生保護，對高風險者加強矯正，對低風險、復歸成效良好者提供有效轉銜，「真正的目標，就是讓出監的人不要再回來」。吳宗憲最後質疑，如果司法執行只能看「床位」辦事，那些被騙走畢生積蓄的被害人、被毒品毀掉的家庭，公道要向誰討？他並批評，一個連「把壞人關起來」這項最基本國家責任都做不好，甚至要求基層「少關點人」的政府，如何讓人民相信有決心打擊犯罪？