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▲劇組為男主角欒念打造的角色專屬微博今日發文：「盛夏，沒有冰雕」，分享續集喜訊。（圖／翻攝自微博＠欒念_Luke）

▲《盛夏晴朗》概念海報出爐，但主演、配角人選都還沒確定。（圖／翻攝自微博＠優酷）

陸劇《早春晴朗》開播後大爆紅，男女主角井柏然、孫千人氣也飆升，今（16）日優酷官方更宣布，將拍攝原創續集《盛夏晴朗》。目前已釋出第一版海報，但主演還不確定。不過劇組為男女主角所開的「尚之桃」、「欒念」微博已陸續發文，分享這個喜訊；欒念笑說：「盛夏，沒有冰雕​」，尚之桃的貼文則是：「說了不會結束的」，疑似在暗示井柏然與孫千會二搭，讓劇粉嗨爆。優酷微博今日上午發文，宣布《早春晴朗》原班主創團隊將製作續集《盛夏晴朗》，全新概念海報同步釋出，預計於2027年開播。而劇組為了男主角「欒念」這個角色開設的微博隨後也發文，分享續作海報寫道：「盛夏，沒有冰雕​。」這句話與他在劇中為了挽回尚之桃的台詞有關，當時尚之桃提出分手，欒念就回他：「不結束，結束的話就一起當冰雕。」癡情挽回女友。而尚之桃的微博也同樣發文：「說了不會結束的」，這個好消息讓粉絲嗨爆，期待續作的男女主角也是井柏然與孫千。不過兩名演員現實中的微博目前並沒有特別針對此事更新，孫千今日發布的影片還在與尚之桃這個角色告別，貼文寫道：「桃桃漂流記END，合本收筆，此刻我就是最好的」。井柏然則已開始在宣傳自己的最新電視劇《谷雨》，因此兩人是否會繼續主演續作，還很難說。另外，《早春晴朗》劇本是改編自同名網路小說，原著作者「姑娘別哭」並沒有推出續集，因此續集其實是優酷原創的內容，是否能延續《早春晴朗》的調性還有熱度，還很難說，其餘配角會不會回歸出演，也成了外界關注重點。劇迷紛紛留言討論：「主要看導演和編劇的功力了」、「我覺得這部劇真的很戒斷，希望續作不要讓我們失望」、「期待原班人馬，延續他們婚後故事」。