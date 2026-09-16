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台北社福面向吊車尾！全國前五名首長皆不在六都

《天下雜誌》近日公布2026年縣市長滿意度調查，嘉義縣長翁章梁以86.8分再度拿下全國第一；六都部分則由新北市長侯友宜以74.9分居首。相較之下，台北市長蔣萬安此次獲得70分，不僅低於侯友宜，也落後台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，位居六都第四，在全國22縣市中排名則是第13，屬於中後段班。從城市評比各項指標來看，台北市總分702.31分，在「永續幸福城市」項目拿下全國及六都第一，同時「醫衛與健康」、「多元共融」兩大面向也同樣拿下全國、六都第一。不過，台北在「經濟」面向僅列六都第三，全國排名也落後新竹縣與連江縣；「環境面向」與「施政」則分居六都第二，落後高雄；「教文」僅排六都第三，除了輸給台南、高雄，全國排名也落後新竹縣市及嘉義市。值得注意的是，台北市在社福面向的成績為2.17分，排名落在六都吊車尾，同時也是全國最後一名。該項評比涵蓋公托供應比率、社福支出占比、長照關懷據點涵蓋率、每10萬人自殺死亡人數，以及民眾對城市長照、托育與弱勢照顧政策的滿意程度等指標，顯示台北在這項評比中的排名相對落後。至於縣市長個人滿意度，蔣萬安此次拿下70分，低於侯友宜的74.9分、陳其邁的73.5分，以及黃偉哲的70.8分。令人意外的是，本次全國滿意度前五名，全數由非六都縣市長包辦，第一名為嘉義縣長翁章梁86.8分，台東縣長饒慶鈴84.1分居次，苗栗縣長鍾東錦80.1分排名第三，屏東縣長周春米78.7分第四，嘉義市長黃敏惠則以78.6分排名第五。本次評比綜合民意調查占90%、專家評比占10%。民調由《天下雜誌》調查中心於6月30日至8月25日進行電話訪問，以台閩地區20歲以上居民為對象，共完成14,720份有效樣本；專家評比則於7月13日至8月11日進行，由《天下雜誌》與全國創新創業總會、主婦聯盟環境保護基金會、社區大學全國促進會、中華社會福利聯合勸募協會及中華民國醫師公會全國聯合會合作，邀集各縣市相關專家學者完成494份問卷。整體施政滿意度占35%，經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛健康、多元共融七大面向合計占55%，專家評比則分別占5%與5%。在95%信心水準下，各縣市抽樣誤差介於±3.09%至±4.38%，連江縣因樣本數151份，抽樣誤差為±7.98%。