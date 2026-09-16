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林國春控謊報失竊地 稱兩基層警察遭記申誡

再提官舍、里長陳情爭議 林國春批「權勢鴨霸」

呂家愷再追1999萬國發基金 質疑是否依法揭露

國民黨新北市議員林國春、呂家愷今（16）日舉行記者會，針對民進黨新北市長候選人蘇巧慧及其父親蘇貞昌提出四項指控。林國春表示，蘇貞昌擔任台北縣長期間，台北市住家遭竊184萬元現金及兩本護照，卻謊報護照失竊地點為台北縣長官邸，還批評警方偵辦不力，導致兩名基層員警遭記申誡；呂家愷則再質疑，蘇巧慧妹妹蘇巧純任職的公司取得國發基金1999萬元投資，申請過程是否依法揭露身分關係。林國春表示，2001年蘇貞昌擔任台北縣長期間，他當時任職台北縣刑警大隊組長，蘇貞昌實際上是台北市住處遭竊，卻謊報在台北縣長官邸遭竊，且對遺失184萬元隻字未提，僅提及蘇巧慧與妹妹的護照遭竊。林國春指出，一般民眾遺失護照會自行前往外交部補辦，但當時台北縣警察局長卻要求警局向外交部申請蘇家姊妹護照補發，「當時發給外交部的公文還是我一字一句親手打的」。林國春稱，蘇家實際遭竊地點為台北市住處，卻要求警方以遺失地點在台北縣為由發文給外交部，質疑涉及使公務員登載不實；蘇貞昌當時還批評台北縣警察局偵辦不力，最後兩名基層員警遭記申誡，痛批「根本是靠著鴨霸權勢，謊報官邸失竊，又要求警察背書」。林國春另引述前台北縣長尤清回憶錄指出，蘇貞昌當選台北縣長當晚，要求尤清3天內搬離縣長官舍，理由是「就讀台大的女兒要在官舍辦耶誕Party」，而他認為該名女兒應為蘇巧慧，批評這是另一樁利用權勢的「鴨霸行徑」。林國春也提及，2018年蘇貞昌與侯友宜競選新北市長期間，面對反深澳電廠自救會會長、瑞芳龍山里長陳志強陳情時，曾拍打對方肩膀、肚子，並拿走陳情資料轉身離開；蘇貞昌事後回應「我是凡人，不是神」。林國春藉此批評，蘇家多年來爭議不斷。呂家愷則將矛頭指向蘇巧慧妹妹蘇巧純。他表示，蘇巧純擔任董事兼營運長的「曠世智能」，在蘇貞昌擔任行政院長期間，透過國發基金「創業天使投資方案」取得1999萬元投資，質疑申請過程未依法揭露身分關係，涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》。呂家愷表示，蘇巧慧面對「是否依法揭露身分關係」的問題始終沒有正面回答，反而強調妹妹「不是負責人」；但他引述經濟部資料及《公司法》第8條規定指出，蘇巧純身為董事，質疑蘇巧慧身為律師出身的立委，應清楚相關規定。呂家愷最後批評，從過去失竊案、縣長官舍及里長陳情爭議，到如今國發基金投資案，蘇家爭議接連不斷，並批評這是「一代傳一代的權力傲慢與金權勢力」。