我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文今（16）日受三三會邀請進行演講，問答環節時被問到國民黨內鬥內行、外鬥外行，鄭麗文要如何解決問題、幫助黨團結勝選？她說她要確立遊戲規則，不再是私相授受、暗度陳倉、和稀泥、宮廷政治的政黨，要讓黨員相信「主席是玩真的」，過去一個月許多風雨，但黨中央都有掌握，也積極努力處理，套句民眾黨創黨主席柯文哲的話，「有時無聲勝有聲」。鄭麗文說，她當這個黨主席，從沒有一天可以喘息，大家也知道她是民進黨出身，要對抗民進黨並不難，最難的是國民黨內部。即便過去藍營兩任總統，李登輝如日中天、馬英九人氣爆表，黨內也有雜音或有人扯後腿，所以她接任黨主席後也沒抱持天真幻想或期待，因為總有各種人性與利益問題。鄭麗文表示，正因如此，她要確立遊戲規則，「我們不再是私相授受、暗渡陳倉，也不再是和稀泥、宮廷政治的政黨」，這需要時間讓黨員適應和相信，主席是玩真的，即便如此，也不可能所有人都願意為大局共體時艱，但她會嘗試用最大包容與智慧化解。鄭麗文也坦言，過去一個月很多風風雨雨，但黨中央對這些問題都有一定掌握，也很積極努力處理當中，套一句民眾黨創黨主席柯文哲的話「有時無聲勝有聲」，知道或參與努力的人都看在眼裡。