雙人男團「優客李林」由主唱林志炫與負責詞曲創作及吉他演奏的李驥組成，90年代以〈認錯〉、〈輸了你贏了世界又如何〉等金曲紅遍全台，1996年團體解散後，不同於林志炫依然活躍幕前，李驥目前則定居台中投入教育與跨界創作，他今（16）日透露出任東海大學產業推廣與終身學習處創意總監，並秀出自己和新辦公室的合照，「老年的斜槓，不是退場，而是把人生的各種角色，都帶進辦公室，繼續演出」。
李驥公開東海大學新職位 介紹辦公室擺設
李驥在臉書發文「斜槓了一輩子，一個不小心就滑進了東海大學，來都來了，當然得把生活也搬進辦公室呀...於是，一個跨界辦公的雜亂空間就這樣誕生」，附上的照片，可見他的L型辦公桌上有一台筆電，牆邊掛著一把吉他，旁邊立著麥克風，玻璃白板上寫著「四聲入曲法」的詩詞。
「像是把課程、音樂、專案全都揉在一起」，李驥表示，自己還沒把整套傢伙都搬過來，「新人，還是得低調些，但總之，工位直播是肯定的，只是要等下班時間咯」，文末，他說：「老年的斜槓，不是退場，而是把人生的各種角色，都帶進辦公室，繼續演出。」
李驥大病後誓言不退休 坦然面對過氣標籤
李驥經歷過視網膜剝離、心肌梗塞裝支架等健康挑戰後，在60歲前後發表不退休宣言，推出新專輯《認錯2025》重返歌壇，坦然面對過氣標籤，並將重心轉往心理諮商、教育及創新音樂製作，親友和粉絲給予支持，「順其自然，隨遇而安，你是最棒的」、「你的才華，不論年齡，都在腦袋内，越用越勇，為你高興！」
資料來源：李驥臉書
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李驥在臉書發文「斜槓了一輩子，一個不小心就滑進了東海大學，來都來了，當然得把生活也搬進辦公室呀...於是，一個跨界辦公的雜亂空間就這樣誕生」，附上的照片，可見他的L型辦公桌上有一台筆電，牆邊掛著一把吉他，旁邊立著麥克風，玻璃白板上寫著「四聲入曲法」的詩詞。
「像是把課程、音樂、專案全都揉在一起」，李驥表示，自己還沒把整套傢伙都搬過來，「新人，還是得低調些，但總之，工位直播是肯定的，只是要等下班時間咯」，文末，他說：「老年的斜槓，不是退場，而是把人生的各種角色，都帶進辦公室，繼續演出。」
李驥經歷過視網膜剝離、心肌梗塞裝支架等健康挑戰後，在60歲前後發表不退休宣言，推出新專輯《認錯2025》重返歌壇，坦然面對過氣標籤，並將重心轉往心理諮商、教育及創新音樂製作，親友和粉絲給予支持，「順其自然，隨遇而安，你是最棒的」、「你的才華，不論年齡，都在腦袋内，越用越勇，為你高興！」
資料來源：李驥臉書