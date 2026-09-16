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台北人開始主動搜尋沈伯洋 網喊：真的起風了！

王偉忠專訪破圈！沈伯洋聲量跑出同溫層

洋流塞爆公館 旋風如2014柯文哲、2015蔡英文

國民黨稱洋流「蟑螂、老鼠」 釀支持者反向動員

洋流從口號變群體 不爽遭污名化集體認同站出來

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日來赴石牌、公館掃街，洋流匯集萬人空巷引發熱議，對此臉書粉專「聲量看政治」指出，Google一週搜尋沈伯洋平均搜尋熱度54、蔣萬安35，沈伯洋高出約54%，代表現在台北人主動想透過搜尋認識沈伯洋的程度，已經超過現任市長，最麻煩的是，「洋流」開始從口號變成一個群體，國民黨最大誤判，把沈伯洋支持者罵成蟑螂、老鼠，反逼出更強大洋流，「真的起風了！」該粉專指出，台北人開始「主動搜尋沈伯洋」，如果只看新聞數，「洋流」或許只是媒體追逐熱門的話題，但依近一週以台北市為範圍的Google Trends資料，沈伯洋平均搜尋熱度54，蔣萬安35，沈伯洋高出約54%。代表現在台北人主動想透過搜尋認識沈伯洋的程度，已經超過現任市長。這跟單純被新聞餵到完全不同，新聞曝光是媒體決定你看到誰，Google搜尋卻是使用者自己打開手機、輸入名字去找資料。對原本知名度落後現任市長的挑戰者而言，最困難的第一關並非說服所有人，重點在於，如何讓原本不認識、沒興趣的人開始願意花時間認識你。更值得注意的是，根據這份一週搜尋聲量曲線，沈伯洋從11日前後拉開後，多數時間都維持在蔣萬安之上，16日又出現新的高峰。也就是說，目前看到的，是對沈伯洋與蔣萬安的注意力正在發生變化。此外沈伯洋已從綠營聲量跑進藍營視野，粉專表示，再看這一週YT的直播觀看數，沈伯洋的泛綠聲量從9日約3.8萬人次一路拉到接近6萬人次；更有意思的是泛藍聲量，也從約5千往1萬人次以上移動。反過來看，蔣萬安泛藍直播聲量這幾天並沒有同步向上，甚至呈現緩步下降的狀態。現在是，原本不想談沈伯洋的人，已經開始不得不談沈伯洋。如果連泛藍YT都不斷出現沈伯洋，他就已經跨出原本只存在於綠營支持者的同溫層了。王偉忠專訪的影片本月10日上架，到15日下午已突破204萬觀看；不論觀看者最後支持誰，這支訪談確實把沈伯洋帶進比一般政治同溫層更大的市場，這也是「洋流」第一次從短影音熱度變成長時間觀看的熱度。第三是公館夜晚，比任何網路數字更值得注意。真正覺得「起風了」的，其實還不是Google，也不是YT，而是昨晚的公館。因為網路數據可以受到演算法、媒體報導甚至反對者觀看影響，但要一群人願意晚上離開家裡，搭車到公館，只為了看候選人掃街，這是完全不同等級的政治投入。更關鍵的是，沈伯洋人還沒抵達，現場就已經出現等候人潮，甚至有人下午3點就到，而掃街開始之後人潮一路延續到深夜。這不是候選人走進市場，旁邊民眾順便圍過來而已，是一群人特地把自己的時間空下來，只為看沈伯洋一眼。真正看過這種氣氛，大概就是2014年的柯文哲，以及2015下半年蔡英文競選總統。這種政治人物還沒有到，民眾已經先來等，「我自己想去看看」的動力，比線上按一個讚昂貴太多了。第四，國民黨最大的誤判，是把「真的假的」變成支持者的尊嚴問題。國民黨原本如果只是冷處理洋流，沈伯洋反而必須自己證明那些人潮究竟能維持多久。但議員林杏兒質疑現場有外地人、工讀生，汪志冰甚至以「蟑螂、老鼠」形容相關動員之後，整個問題突然從「沈伯洋人氣是真是假」，變成「你憑什麼說我是假支持者」。一個本來只是覺得「沈伯洋好像不錯」的人，被別人說成領錢、拿便當、工讀生，他反而要捍衛自己的行為。因此這種「我明明自己來的，為什麼被你說成收錢？」的態度，反而被轉化成個人尊嚴。結果昨天上午在華榮市場，真的出現民眾主動喊「我不是工讀生」、「我沒有領現金」。這就是最典型的反向動員，原本國民黨想削弱人潮的可信度，支持者卻自己走到鏡頭前認證身分，連媒體都開始報導這個「反效果」。第五，最麻煩的是，「洋流」開始從口號變成一個群體身分。選舉口號很多，大部分都只是競選總部自己喊。真正有力量的政治符號，是支持者開始拿來形容自己，現在「洋流」正在發生這個變化。現在不是只有沈伯洋陣營講洋流，媒體講、支持者講，甚至連反對者要攻擊沈伯洋時，也不得不先講一次洋流。於是出現一個很弔詭的結果，國民黨每說一次「洋流是假的」，其實都再替「洋流」增加一次曝光。粉專指出，從工讀生、走路工到蟑螂老鼠，原本是要把這個符號污名化，但只要支持者沒有因此退縮，反而會產生「你愈罵，我愈要證明我是真的」的集體認同。因此昨晚還有一個可能是，當人們在線上看到別人被罵工讀生，下一步也就真的跑去現場。然後，現場畫面再被回流到Threads、Facebook、YT等社群平台，接著又成為新聞。從攻擊沈伯洋的洋流，到支持者對國民黨的抹黑反彈，接著出現更大的人潮，然後人潮再回流到社群，最後新聞報導重新循環，洋流就不再只是候選人的品牌，也成為了群眾共同參與的故事。第六，洋流匯聚了，現在我們能讓他吹多遠。粉專表示，現在已經不用再爭論「洋流到底存不存在」了。從網路上的Google搜尋54比35、YT聲量同步上升、王偉忠專訪突破200萬，再從石牌、華榮市場到公館連續出現實體人潮，至少可以確認，沈伯洋目前的政治影響力正在高度擴張。然而，下一個真正重要的觀察點，是同樣的人潮能不能複製到更多市場、商圈，以及更多傳統上國民黨基礎較穩固的區域。最後粉專奉勸，國民黨現在最不該做的，恰好就是繼續告訴大家「你們都是假的」，因為一場選舉真正開始起風，往往不是所有人突然愛上一個候選人，重點在於，當愈來愈多人開始覺得「這件事跟我有關」，那就完全不一樣了。從這幾天的反應來看，「你說我是工讀生，我就偏要自己來」，恐怕正是洋流匯聚的原因之一。