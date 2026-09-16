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「小鬼」黃鴻升2020年9月16日驟逝，至今（16）日已經過了6年，不過他的存在始終沒有人忘記，親妹妹黃婷婷也在這個重要的日子，翻出哥哥16年前送給自己的一雙拖鞋，面對哥哥離去，她感性寫下：「拖鞋還好好的，希望你也好好的。」回憶2009、2010年時，黃婷婷那時看到哈瓦仕拖鞋非常流行，看到哥哥穿著自己也想要一雙，想不到幾天過後，黃鴻升真的帶了一雙自家潮牌AES（Alien Evolution Studio）的拖鞋送給自己，而那雙鞋也被保存到現在。因為最近台北特別常下雨，因此黃婷婷想說要再把拖鞋拿出來穿，細想一下才發現，這雙鞋居然陪自己16、17年，笑說「都快要可以考大學了。」再加上黃鴻升離世滿6年，因此感性地說：「第六個365天，拖鞋還好好的，我也好好的，希望你也好好的。」貼文曝光後讓許多粉絲紛紛鼻酸。不只是小鬼的妹妹公開想念黃鴻升，李易也發文想念好友，「六年了，看到很多人還是很想念你，我們都是，大家都一樣好好的，然後小star跟妹妹也都長大長高了！但對我來說，你永遠活在心裡！」