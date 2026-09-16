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立院：8月議案眾多 韓國瑜早要求給議事人員充足時間

總預算整理校對近完成 七大冊本周送出

立法院8月14日三讀通過115年度中央政府總預算案後，至今已超過1個月尚未送出，行政院長卓榮泰15日受訪時表示「我們也在痴痴的等」。對此，立法院今（16）日正式回應，總預算案整理校對工作已接近完成，總共七大冊，預計本周內送出。立法院表示，針對外界關心總預算案送出時程，經查本會期8月通過法案眾多，立法院長韓國瑜8月26日主持研商「國防自主無人載具採購特別條例草案」等案黨團協商會議時，就已針對議案整理、校對時程作出說明。韓國瑜當時表示，本會期全體立委及議事人員都相當辛勞，尤其8月包括預算案協商、同意權案審查、修憲案公聽會及相關議案表決，「幾乎是天天開會」。韓國瑜指出，為求8月底最後兩次院會通過議案校對的正確性，必須給議事人員充足時間，因此要求議事人員在下會期9月開議日前，將本會期8月份最後兩次院會通過的議案整理校對完畢後，再咨請總統公布。針對目前作業進度，立法院表示，115年度中央政府總預算案的整理校對工作已接近完成，總計七大冊，預計本周內送出。