我是廣告 請繼續往下閱讀

玩家化身連結者 跟伊莫並肩作戰

不同環境、培育方式 跟各式各樣伊莫相遇

▲官方推出各種事前預約達標獎勵。（圖／《伊莫》）

由Pawprint Studio開發的多人線上抓寵開放世界遊戲《伊莫》，電腦PC版和家用主機版在今（16）日上線，行動裝置版本則預計在9月23日登場，玩家們在遊戲裡扮演「連結者」，在廣大的世界裡遇見各式各樣的奇幻生物「伊莫」，透過捕捉伊莫，和伊莫一起並肩作戰，取得伊莫的能力一起探索世界。《伊莫》是一款多人線上開放世界捉寵RPG，玩家們扮演的「連結者」，要在名為「艾德爾」的奇幻世界中冒險，玩家可在這個世界中遇見特別的生物「伊莫」，玩家透過連結伊莫，與伊莫並肩作戰、繼承特殊能力，還能用伊莫的視角探索世界。《伊莫》支援平台包括PS、Xbox等家用主機，還有PC（Steam）、行動裝置，玩家們可以跨平台、無縫暢玩遊戲，玩家可在家裡使用家用主機遊玩《伊莫》，出門時改用行動裝置繼續進入《伊莫》的遊戲世界。官方分享，《伊莫》遊戲核心特色包括，玩家可在遊戲中和伊莫合體變身，取得特殊能力，用伊莫的姿態戰鬥、穿越地圖障礙；奇幻生物伊莫會受到環境、培育路線等因素影響，成長為不同型態的樣貌。在伊莫的外觀設計上，官方運用擬真材質技術，呈現伊莫蓬鬆毛髮，或是堅硬鎧甲，讓伊莫更加生動；官方也在遊戲中加入生態系統，玩家們可以走訪伊莫群落，探索其中的故事，強化玩家與生物之間的羈絆；遊戲中也有專屬露營車家園，玩家們可跟伊莫打造理想家園。為了慶祝《伊莫》從開放預約以來，人次已經正式突破3000萬大關，Steam加入願望清單的玩家人數也有破百萬，官方也推出各階段預約獎勵，包括自選稀有虹彩伊莫、4套專屬免費時裝、限定伊莫蛋、精美飾品以及實用捕捉道具等多重好禮。