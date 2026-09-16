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中秋節烤肉新神器！美廉社「169元加購烤爐」爆紅：跑3間沒買到

發現一款價格便宜且外觀高級的中秋烤爐，強調不限金額加購169元，即可購入「KIRIN中秋方型烤爐」，讓他震驚直呼「太扯了吧！」

▲有民眾在美廉社看到一款方形烤肉爐，消費不限金額，加購169元就能簡單入手，高CP值在網路上引發討論。（圖／翻攝Threads）

美廉社「169元中秋方型烤爐」怎麼買？活動規則速看：加購門檻各店不同

▲「KIRIN中秋方型烤爐」是由台灣麒麟推出的方型烤肉爐，目前在美廉社搭配中秋節活動進行販售。（圖／美廉社Threads@simplemarttw）

KIRIN官網其實規定「需購買KIRIN酒類（含威士忌）＆飲料商品滿額399元」，才可加購169中秋方型烤爐一個；不過有民眾實際詢問美廉社店員，部分店家確實放寬標準，改成「不限金額加購」即可獲得。

▲官網文宣寫道「需購買KIRIN酒類（含威士忌）＆飲料商品滿額399元」才可加購，不過部分門市消費門檻與活動內容不同，建議民眾事先致電詢問店家。（圖／KIRIN官網）

KIRIN中秋方型烤爐好用嗎？真實評價曝光：結帳前先想想

其四邊屬於尖角設計，組裝及使用時需要特別小心，且其屬於平價烤爐，耐用度與質感無法和專業露營品牌相比，加上外型白色易髒，善後清潔會比較麻煩

中秋節烤肉是每年家家戶戶團圓重大活動，不少民眾會自備烤肉架、木炭等工具在戶外烤肉，但實際查詢活動，一部分門市規定需消費指定商品399元才能加購，建議要購入的民眾事先詢問店家，才能避免消費糾紛。一名網友日前在Threads發文分享，表示意外在美廉社採購時，貼文曝光後，隨即在網路上引發迴響，「CP值好高」、「感覺超方便的」、「我跑三間才買到」；、「我烤三次了算堪用」。據了解，「KIRIN中秋方型烤爐」是由台灣麒麟推出的方型烤肉爐，目前在美廉社搭配中秋節活動進行販售，採四邊尖角與方型造型設計，邊角呈90度直角，外觀精巧，配有木製手把，並附帶烤網與提網器，相當適合戶外露營或野餐使用。但實際查詢活動內容，此外，加上並非每間門市都有現貨，建議民眾購買前先致電詢問店家，了解是否有低消規則、是否有貨，才能避免白跑一趟。KIRIN中秋方型烤爐評價兩極，一部分人認為它比想像中還大，加上價格十分親民，CP值相當高，且其為傳統炭火爐，必須搭配木炭才能進行燒烤，保有傳統的炭香與烤肉儀式感，加上體積適中，相當適合一般小家庭或臨時起意的戶外聚會使用。不過也有人實際使用提醒，。如果民眾想入手在今年中秋節烤肉使用，建議購買前先評估個人需求喔！