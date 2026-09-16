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▲2026新光三越週年慶首波六店將於10月1日起陸續開跑，今年適逢寶可夢30週年，新光三越攜手打造全台寶可夢盛會。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲2026年新光三越週年慶首波於10月1日起開跑，會員點數回饋，化妝品單筆滿2000送2000點。（圖／記者鍾怡婷攝）

2026新光三越週年慶首波六店將於10月1日起陸續開跑，今年適逢寶可夢30週年，新光三越攜手打造全台寶可夢盛會。其中最吸睛的就是與台鐵合作推出全台首輛「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」，車廂集結多型態寶可夢，限定包車更規劃紀念車票、乘車禮、寶可夢Hi-Bye見面會、列車尋寶GO數位集章等活動。《NOWNEWS》整理限定班次、停靠站及票價，想搭寶可夢列車的訓練家一次看。新光三越攜手台鐵打造「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」，9月25日起正式登場，以「時光穿梭，夥伴同行」為主題，將台鐵EMU800型列車化身為移動式寶可夢世界。車體集結歷代所有初始寶可夢，車廂內則以「共同冒險與進化」為概念，打造沉浸式旅程，從歷代最初的夥伴，到噴火龍、妙蛙花、水箭龜等進化型態寶可夢都將登場。除了9月25日起配合台鐵常態車次運行，10月3日還將推出首班限定包車，10月至12月於指定週六、週日規劃共6班限定班次。限定包車除有專屬紀念車票及乘車禮，還有寶可夢Hi-Bye見面會、列車尋寶GO數位集章等活動，並設置寶可夢移動快閃店，讓訓練家從候車、上車到旅途中，都能沉浸在寶可夢世界。運行時間：9月25日至12月13日起訖站／停靠站：配合台鐵常態車次票價：依照台鐵訂定票價（63元至628元）購票方式：依照台鐵購買方式除了常態運行外，另有6班限定特別運行，首班將於10月3日登場，行駛台北至新左營，途中停靠桃園、台中、嘉義、台南，全程約6小時。時間：10月3日（六）、10月18（日）、10月31日（六）、11月14日（六）、11月29日、12月5日（六）桃園（上午 11: 05 抵達，上午 11: 20 發車）台中（下午13: 23 抵達，下午 13:38 發車）嘉義（下午 14:58 抵達，下午 15:12 發車）台南（下午 15:59 抵達，下午 16:14 發車）票價：813元至1378元（起訖站不同，票價有所差異）9月17日10:00至9月18日23:59 新光三越金卡會員優先購(限量)9月19日10:00至 9月20日23:59 台新銀行卡友優先購(限量)9/21(一)10:00 起 新光三越 APP 正式開賣(限量)透過新光三越APP成功購買專列車票後，可憑訂購明細於發車前2小時至車站領取紀念票券。乘車當日憑票搭車，每票可獲得1份乘車禮，內容包括帆布袋、寶可夢紙帽、新光三越週年慶護照等好禮。列車上設置寶可夢商品快閃店，販售新光三越與5大品牌推出的21款授權商品，另有潮流收藏集點送等限定好禮。乘車前也可透過新光三越APP點數專區預購限定聯名商品，並於乘車當日在第一節車廂取貨。訓練家可在列車車廂內蒐集3枚數位印章，完成所有紀念章後，即可兌換「可達鴨鍵帽鑰匙圈」，數量有限。即使沒有搭乘限定包車也能參加，寶可夢將隨機現身各車站月台大廳，迎接踏上冒險旅程的訓練家。2026年新光三越週年慶首波於10月1日起開跑，會員點數回饋，化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計滿5000送5000點，首七日skm pay限定，名品／大家電／法雅客／[i]Store 單筆刷1萬送1萬點，更擴大攜手百大品牌推出購買指定組合或消費達檻，再加贈指定 skm points。新光三越表示，今年1至8月業績全台成長近3成，成長動能來自超市表現亮眼，家用、女性雜貨都有穩定成長，接下來週年慶檔期，全台目標超過194億元，相較去年目標成長3％。