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民進黨台北市長參選人沈伯洋近來聲勢暴漲，先是登上資深媒體人王偉忠節目接受專訪，狂吸220萬次觀看；昨（15日）晚沈伯洋現身公館夜市掃街拜票，現場再度湧入大批支持者，「洋流」激起一波驚天巨浪。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌分析，台北之所以掀起洋流，除了現任市長蔣萬安做太爛，更是因為沈伯洋與台北人都希望「讓台北在國際上成為一流的城市」。張育萌直言，首先蔣萬安真的做得很爛，他引以為傲的「生生喝鮮乳」，竟然擴大貧富差距，這種悲劇性的執行能力實在百年難得一見，堪成「災難」等級的政績；其次，內湖現在不用颱風來，只要強降雨就會淹水，蔣萬安連災後去現場發紅包都會發錯，讓張育萌也忍不住吐槽：「一萬件事該做，首都市長只挑一件做，而且還會做錯。如果這不是災難，什麼才是災難？」張育萌表示，一般政治人物都是吹噓，但沈伯洋不吝分享自身「失敗的經驗」，讓這個政治人物更立體。第一個是他國中時雖然很會考試、成績很好，但常常頂嘴、打架，聯絡簿都是老師的紅字，在「德育」欄只拿到「乙」，錯失推甄上高中的機會；其次則是沈伯洋拿到博士後，原申請去早稻田大學教書，卻在最後一關被刷掉，最後才去了美國，也拿到大學教職。「為什麼台北會掀起洋流？」張育萌進一步剖析，原因好多，除了蔣萬安做太爛，沈伯洋也給了大家答案，因為其「非典型政治人物」的特質，讓這場選戰不只是政權爭奪戰，而是身為台北人，大家跟沈伯洋都希望「讓台北在國際上成為一流的城市」，也因此他選擇去日本成立後援會，盼海外民眾可以成為「台北的眼睛」，這是台北伸向世界的觸角。