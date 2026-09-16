《BEYBLADE X》玩家又要開始存錢了！日本 DMM 近日公開「BEYBLADE X DMM くじ Vol.2」完整獎項，這次以一番賞形式推出，最大亮點是 A 賞直接送出可實戰對戰的限定配色陀螺「UX-00 Booster Bison Barrow DB（野牛重擊DB）」，最後一抽還能抱走金屬塗裝白色版。活動預計於10月23日起在日本指定店舖陸續開抽，每抽770日圓（約新台幣158元），台灣目前則尚未公布正式販售消息。
A賞不是杯子、吊飾 限定野牛重擊DB直接拿去打
這次 DMM くじ把原創配色的「野牛重擊DB」放進 A 賞，銀色金屬刀鋒搭配青綠色主體，外盒也採 DMM くじ專屬設計，可放進戰鬥盤實際對戰。這款機種原先僅於海外販售，這次也成為它首度在日本登場的機會。
野牛重擊DB定位為持久型陀螺，全新設計的三枚刀刃內建滾輪，碰撞時可藉由滾輪卸開對手攻勢、減少衝擊，藉此延長旋轉時間。對想實戰使用的人來說，這次 A 賞不只是收藏品，也能直接帶進對戰。
🟡 野牛重擊 DB（Bison Barrow DB）小檔案
■ 系列：UX
■ 類型：持久型
■ 配置：Bison Barrow／DB（Disc Ball）
■ 特色：三枚刀刃內建滾輪，受到對手撞擊時可卸力、帶開攻勢，主打延長旋轉時間。
■ 限定版：A 賞為原創青綠色配色；尾賞則是白色金屬塗裝版。
尾賞是白色金屬塗裝版 還能抽雙陀螺套組
最後一張籤的「Last Chance 賞」，將送出同款「野牛重擊DB」的金屬塗裝白色版，白、青綠與深藍配色更有收藏感，也和 A 賞形成一組。抽獎券上的序號還可參加 W Chance 賞，DMM 將抽出30名玩家，送出 A 賞普通版與白色金屬塗裝版的雙陀螺套組。
台灣目前尚未公布正式代理販售資訊，想收限定陀螺的玩家，後續可留意台灣玩具店與代購通路預購消息。
🟡 完整獎項一覽
📌A賞：DMM 限定色「UX-00 野牛重擊DB」
📌B賞：綠色限定版拉繩發射器
📌C賞：BEYBLADE X 大型托特包
📌D賞：滑蓋收納盒，共3款
📌E賞：客製橡膠手環，共5款
📌F賞：資料夾＋戰鬥通行證貼紙，共6款
📌G賞：壓克力吊飾＋可貼在陀螺上的貼紙，共6款
📌尾賞：白色金屬塗裝版「野牛重擊DB」
📌W Chance賞：普通版＋白色金屬塗裝版雙陀螺套組，抽30組
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這次 DMM くじ把原創配色的「野牛重擊DB」放進 A 賞，銀色金屬刀鋒搭配青綠色主體，外盒也採 DMM くじ專屬設計，可放進戰鬥盤實際對戰。這款機種原先僅於海外販售，這次也成為它首度在日本登場的機會。
野牛重擊DB定位為持久型陀螺，全新設計的三枚刀刃內建滾輪，碰撞時可藉由滾輪卸開對手攻勢、減少衝擊，藉此延長旋轉時間。對想實戰使用的人來說，這次 A 賞不只是收藏品，也能直接帶進對戰。
■ 系列：UX
■ 類型：持久型
■ 配置：Bison Barrow／DB（Disc Ball）
■ 特色：三枚刀刃內建滾輪，受到對手撞擊時可卸力、帶開攻勢，主打延長旋轉時間。
■ 限定版：A 賞為原創青綠色配色；尾賞則是白色金屬塗裝版。
最後一張籤的「Last Chance 賞」，將送出同款「野牛重擊DB」的金屬塗裝白色版，白、青綠與深藍配色更有收藏感，也和 A 賞形成一組。抽獎券上的序號還可參加 W Chance 賞，DMM 將抽出30名玩家，送出 A 賞普通版與白色金屬塗裝版的雙陀螺套組。
台灣目前尚未公布正式代理販售資訊，想收限定陀螺的玩家，後續可留意台灣玩具店與代購通路預購消息。
🟡 完整獎項一覽
📌A賞：DMM 限定色「UX-00 野牛重擊DB」
📌B賞：綠色限定版拉繩發射器
📌C賞：BEYBLADE X 大型托特包
📌D賞：滑蓋收納盒，共3款
📌E賞：客製橡膠手環，共5款
📌F賞：資料夾＋戰鬥通行證貼紙，共6款
📌G賞：壓克力吊飾＋可貼在陀螺上的貼紙，共6款
📌尾賞：白色金屬塗裝版「野牛重擊DB」
📌W Chance賞：普通版＋白色金屬塗裝版雙陀螺套組，抽30組