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全台經濟顯著升溫，唯獨台中市民評價翻負？最新國政民調顯示，六都中僅台中對經濟現況看壞。市議員張玉嬿、王立任、黃守達及謝志忠今(16)日總質詢指出，台中面臨平均薪資六都最低、房價飆漲及傳統產業轉型停滯等問題，已出現M型化生存危機，要求市府針對傳產提出「AI轉型行動方案」。張玉嬿引述民調數據表示，全台民眾對整體經濟正向評價達48.3%，出現20年來少見的正向轉折。雙北、桃園、台南及高雄民眾覺得經濟變好的比例均高於變壞，唯獨台中呈負12.6%。她分析，台中傳統產業未順利轉型，未能吃下AI與半導體供應鏈紅利，導致台中平均年薪僅67.3萬元，居六都之末。此外，房價飆漲更拉大貧富差距。張玉嬿指出，財政部8月最新統計顯示，台中個人房地合一稅高達15.7億元、年增73.4%，創下歷史同期新高。這反映屋主轉手獲利極大，造成「有房者資產暴增、租屋者負擔加重」的分配不公問題。議員共同警惕，台中正出現「科技業享榮景、傳產獨自苦撐」的兩個世界。四位議員呼籲市府不能忽視傳統製造業的生存危機，應立即協助傳產導入AI轉型，才能讓廣大基層市民對經濟成長真正有感。