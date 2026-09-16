我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葳格國際學校再度獲選為 Apple 傑出學校，師生開心合影。.（圖／葳格提供）

▲葳格北屯校區涵蓋小學、國中與高中，課程已導入 AI 素養應用。（圖／葳格提供）

台中葳格國際學校繼2022年獲選Apple傑出學校（Apple Distinguished School），今年再度取得認證。校方表示，數位教學已涵蓋幼兒園至高中，近年並將人工智慧教材融入課程，希望學生不只會操作科技，也能培養資訊判讀及獨立思考能力。Apple傑出學校認證除評估數位設備配置，也關注學校如何運用科技改變教學及學習方式。葳格指出，目前全台共有6所學校獲得相關認證，葳格是其中唯一涵蓋K-12、即幼兒園至高中的學校。葳格自2014年推動科技輔助教學，逐步建置「生生有平板」的學習環境，並依不同學段學生的年齡及學習需求調整使用方式。校方也成立數位教學領導團隊，協助教師整合教材與數位資源，全校教師均取得Apple Teacher認證。在課程應用上，學生除使用平板查找資料，也透過影像紀錄、數位創作、成果發表及自主學習參與課堂。校方表示，數位工具的角色不只是取代紙本教材，更要讓學生從被動接收知識，轉為主動整理資訊、表達想法及完成作品。隨著生成式AI快速進入教育現場，葳格近年也投入AI教材及教學設計，強化師生對人工智慧的理解與應用。相關課程除教導工具操作，也著重資訊查證、使用倫理及判斷能力，避免學生過度依賴科技產出答案。校方表示，再次取得認證是對長期推動數位教學的檢視，未來仍將持續觀察科技工具對學習成效的影響，並透過教師研習及教學社群調整課程。面對AI浪潮，教育重點不只是讓學生熟悉新工具，也須保有人際理解、社會關懷及獨立判斷能力。