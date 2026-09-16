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▲味全龍林子昱前役觸身球砸到富邦悍將戴培峰，他今日受訪時強調，「絕對不是故意。」（圖／味全龍提供,2026.9.15）

中華職棒味全龍昨（15）日以3：0完封富邦悍將，終止近期的4連敗，但比賽過程中出現小插曲，悍將捕手戴培峰在7局下遭到龍隊後援投手林子昱觸身球，當下全場邦迷噓聲四起，不免讓人聯想到上週的「近身球衝突」。林子昱今（16）日賽前受訪時強調，自己絕非故意對戴培峰投觸身球，「我有跟培峰說歹勢，只是鏡頭沒照到。」林子昱希望外界別再將此事放大檢視，他也透露，前役賽後收到許多不理性的網友私訊謾罵，「我不小心丟到人，就被網友問候家人，像是垃x之類的。」龍隊與悍將在9月8日爆發「近身球推人事件」，當時9局上悍將4分領先，吉力吉撈因不滿曾峻岳投出的內角近身球，轉身與捕手戴培峰理論，並動手推了戴培峰，引發雙方清空板凳。最後吉力吉撈因出手推人，遭聯盟罰款2萬、禁賽1場。相隔1周，吉力吉撈在爭議後首度作客新莊，遭全場邦迷噓聲伺候。另一位衝突當事人戴培峰，則是在7局下遭到林子昱觸身球，當下全場邦迷噓聲四起，但未發生衝突。林子昱今日受訪時強調，那顆觸身球絕對不是故意的，「我有跟培峰說歹勢，只是鏡頭沒照到。」林子昱透露，當時他有脫帽，戴培峰上一壘後，雙方也都有互相致意，「真的不是故意的。希望大家不要再把這件事放大檢視，真的不是故意的，不要再深化、誤會這件事。」林子昱說，當時只是想投內角球，「昨天富邦（應援）聲音真的很大，我想要壓制、解決打者心態，就催下去，就不小心撇到。」林子昱坦言，當時一丟中戴培峰，自己就傻住，「我愣住，噓聲就來了。」雙方因為上週的「近身球推人事件」，對於觸身球特別敏感，尤其是吉力吉撈・鞏冠上場時，全場邦迷噓聲伺候，林子昱說，「我以為在打國際賽，昨天真的很大聲，每打席都是這種聲音。」林子昱坦言，「（爭議事件）該讓他過了，感覺做什麼都不對。」他也指出，登板時當然有壓力怕丟到人，「我不小心丟到人，就被網友問候家人，像是垃x之類的。手機一滑開都是這個，後來就不要看了。」