我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉建國點出雲林三大問題。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.16）

▲民進黨「行動中常會」移師雲林選舉。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.16）

隨著年底九合一地方大選進入黃金衝刺階段，民進黨今（16）日將「行動中常會」移師雲林縣舉辦，雲林縣長候選人劉建國當場邀請黨主席賴清德擔任競選總部主委，賴當場答應。賴清德也向鄉親呼籲，劉建國當選，是全雲林人的勝利，反觀對手，代表的是黨意，所打拚的目標是家族的利益。民進黨下午召開「行動中常會」雲林場，由劉建國報告雲林縣施政願景，包含賴清德、競選總部總督導蘇治芬、雲嘉南總督導陳明文、多名黨公職等人出席。劉建國致詞時表示，國民黨執政後，原地踏步，就是退步，並點出雲林三大問題，包含人口流失、青年壓力、發展失衡，直呼「雲林怎麼會倒退走？」他強調，不能讓黑暗勢力扎根、擴散至全國，立院已經這麼亂，地方不能讓黑暗持續擴散、擾亂。劉建國表示，雲林過去在縣長蘇治芬任內，各項施政都打下良好基礎，但國民黨執政後卻一步步落後，年輕人也只能離開雲林，就連中央在七年前核定19億元推動的台西綠能專區，張縣長也將補助款退回，如今台西仍是荒地，白白浪費地方發展的機會；他說，這次不是劉建國的選舉，是大家共同選舉，也是關鍵的選舉，讓雲林安定，台灣才能夠安定，因此他要邀請總統擔任競選總部主委。賴清德致詞時允諾，願意擔任總部主委，並強調這場選舉非常重要，不只是牽涉到雲林未來的發展，也會影響到台灣的前途，因此他接受劉建國的邀請，擔任競選總部主委。賴清德提到，若沒有了解，一定會認為這場選舉非常艱難，若深刻去想，這場選舉並不是歷史上最困難的一場選舉，這場選舉是非勝不可，而且一定要贏的選舉；他提到，兩位候選人來比較，劉建國五屆立委，代表的是民意，打拚的是雲林的未來跟台灣的前途，「劉建國當選，是全雲林人的勝利」，但對手是不分區的立委，代表的是黨意，所打拚的目標是家族利益。賴清德再次向鄉親喊話，希望大家能支持劉建國，「這場選舉，是雲林未來的關鍵時刻！」尤其國際地緣政治變化大，若劉建國能在雲林當選，相信能捍衛民主陣營、改革雲林，讓台灣社會更穩定；他也說，劉建國當選後，周圍也要有人幫忙，就像他當選總統，國會沒有過半，會遇到很多困難及挑戰，因此希望大家能支持民進黨推薦的議員、鄉鎮市長、村里長，「打一場全勝的仗！」蘇治芬致詞時表示，希望劉建國能打贏選戰，這不是個人勝利，而是雲林人勝利，若張家上場，不是人民勝利，希望在總統領導下，讓雲林贏下完美的選戰。