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Google母公司Alphabet旗下的自動駕駛計程車公司Waymo宣布，2027年在東京都內將讓自動駕駛計程車（Robotaxi）投入商業營運，將逐步導入約100輛自動駕駛計程車。根據產經新聞與共同社報導，計程車叫車 App「GO」、美國 Google 母公司 Alphabet 旗下的 Waymo，以及日本交通等三家企業於 15 日宣布，目標在 2027 年內於東京啟動日本國內首創的「完全無人計程車」營運。預計將分階段引進約 100 台規模的自動駕駛計程車。雖然日本目前已開始運行在特定條件下實施自動駕駛的公車等車輛，但多半以固定路線為主。若能在都市區域實現一般乘客透過 App 即可隨叫隨到的完全無人計程車，將成為自動駕駛邁向正式普及的重要一步。合作模式方面，GO 將提供計程車叫車 App 的營運經驗，並投入採用 Waymo 自動駕駛技術的車輛上路，日本交通則負責運行管理等實務工作。三家公司於 2024 年 12 月就針對自動駕駛技術的合作達成共識，並自 2025 年起推動自動駕駛計程車在日本國內進行測試。未來三方將加速推進相關工作，包含獲得國土交通省和警察廳的批准。以實現 2027 年的商業化營運，如何收費尚在討論。在東京都內舉行的記者會上，GO董事長川鍋一朗強調，「任何人都能像乘坐普通計程車一樣乘坐無人計程車的時代也將來到日本」；Waymo聯席首席執行官（CEO）馬瓦卡納（Tekedra Mawakana）則強調，「我們將把安全放在首位，邁出重要一步。」三家公司計畫在取得國土交通省等單位的營運許可後，自明年起於東京都內運行沒有駕駛員的「Level 4」自動駕駛計程車。若順利實現，將成為日本國內首例。日本經濟新聞提到，日本自2023年4月起已允許Level 4自動駕駛營運，但以固定路線的公車為主，計程車由於乘客的目的地不同，相關法規仍未跟上計程車的需求，且若車輛要在無駕駛員情況下行駛，需都道府縣公安委員會的許可；此外，營運單位也得完成道路運送法規定的程序才能收費載客。在自動駕駛計程車領域，日產汽車正與美國優步科技公司合作，目標於今年下半年在東京啟動測試運行。