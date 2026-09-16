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「天下雜誌」公布最新「2026縣市長施政滿意度調查」，台中市長盧秀燕僅獲61分，排名從去年的全國第11名急遽下滑至第21名，於六都市長中墊底、全國倒數第二；在「永續幸福城市大調查」中，台中市亦從去年六都第3名跌至第6名。市議員周永鴻今(16)日表示，盧秀燕面對市政成績大幅衰退，第一時間卻仍心繫總統民調與全國選情，顯示其心在2028年大選，已無心台中市政。盧秀燕今上午進入議會接受市政總質詢前，針對近期民調受訪時回應表示「昨天有2份民調，1份不錯、1份不好，不管好或不好，都尊重。她並強調距離卸任雖僅剩3個多月，大部分時間會放在市政，但也補充提到「光有台中好、外縣市不好也不行」，年底地方大選將會「整體的、一併的關心」。對此，周永鴻質疑，媒體當天報導的另一份民調為《ETtoday》公布的2028總統候選人支持度調查。周永鴻直指，市民現在考問的是台中市政成績單，盧秀燕第一時間聯想到的竟是個人總統民調，市民問的是台中，市長回答的怎麼又繞到2028？周永鴻強調，台中市目前的市政滿意度已掉到六都最後，最該「一併關心」的是垃圾處理、食安控管、交通疏導與捷運建設等民生實質議題。從近期論及國防、兩岸議題到公開表態關心全國選舉，盧秀燕的政治發言早已超越台中市政範圍，盡顯個人政治布局。周永鴻呼籲，盧秀燕既然承諾努力到任期的「最後一秒鐘」，就應正面回應這份退步的成績單，向市民說清楚如何利用最後任期改善問題，盧市長的2028可以等，台中六都墊底的市政成績，才是現在最該回答的問題。