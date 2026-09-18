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為爭取選民支持，政治人物選舉時常喊出政見牛肉，像是立法院長韓國瑜8年前競選高雄市長時，曾喊出要蓋「愛情摩天輪」；今年選舉民進黨高雄市長候選人賴瑞隆這次也喊要蓋24小時大南方機場，不過金牛座的國民黨市長候選人柯志恩則說，自己相當務實，小時候母親生日，哥哥送了花束，但她是送6瓶醬油，因為煮菜都用得到，她支持高雄要有24小時機場，但這要20年後才有辦法執行，「完全是一個夢」。「賴瑞隆的南星（機場）？對不起，查一下，2018年韓國瑜就提出南星計畫」，談到對手拋出24小時機場議題，柯志恩不客氣地吐槽。她表示，高雄當然希望有一座24小時國際機場，但交通部今年5月就已打槍該案、連可行性評估都不給，這是一項需要20年才能完成的工程，但高雄現在需要的是立即可見的建設。柯志恩分析，若南星機場短期內可行，中央就不會編列800億元預算投入小港機場擴建工程。她強調，市長任期只有4年或8年，「我認為這（24小時的國際機場）有其必要性，但這是遠期計畫，賴瑞隆提出馬上被打槍，完全是一個夢」柯志恩直言，尚未當選前人人都能做夢，對她來說只要能執行都可行，但她是極度「務實」的金牛座。她自爆小學一年級時，媽媽生日，哥哥送鮮花，她卻選擇送六瓶醬油，「因為媽媽天天煮菜都用到啊！我跟我老公也是，要什麼禮物我都直接指定百貨公司第幾排、第幾個專櫃，沒有 birthday surprise，但能拿到我要的，非常實在。」談到城市願景，柯志恩表示，她過去也曾找地質專家審慎評估過「大旗津跨港大橋」或是「旗津至中山大學跨港纜車」，「如果要提出想像，這當然可以是一個想像！」她坦言專家對此看法不一，但若能克服技術成功興建，將會是高雄的國際級地標，不過市府團隊評估建設必須更加審慎。柯志恩強調，高雄擁有得天獨厚的「山、海、港、湖」優勢，正從鋼鐵重工業轉型為科技城市，女性市長更應發揮柔美層面，例如將高雄打造為國際郵輪母港，大膽打開無煙囪的觀光產業與夜經濟。「台灣年輕人都喜歡去曼谷湄南河畔，大家願意去釜山、去鹿特丹、去大阪，為什麼不能是高雄？請告訴我一個理由！」柯志恩直言，作夢就要設法落實，她希望把觀光做好，讓高雄有更多人來。