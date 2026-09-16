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世新大學圖書館進化了！PS5、KTV免費使用

▲世新大學圖書館6樓完成空間優化後，新增電話亭KTV，提供學生免費預約使用。（圖／世新大學）

▲世新大學圖書館串流平台影音欣賞區。（圖／世新大學）

玩樂與學習不衝突！世新大學：教育不限於紙本閱讀

▲世新大學還完成了社團活動空間整修，增設獨立討論室、多功能區與更新設備，強化交流機能（圖／世新大學）

隨著新學期開始，許多大學生也重返校園。台北市知名大學世新大學也趁著暑假期間將圖書館大改造，6樓新增了多種休閒空間，甚至還提供PS5遊戲機、KTV電話亭供學生免費預約使用。但這項改建計畫卻引發校內師生兩極看法，對此，校方今（16）日也出面解釋：「」，盼能藉此提升學生走入圖書館的意願。世新大學昨（15）日公布備受矚目的圖書館改建結果，其中，6樓完成空間優化之後，新增了電話亭KTV、串流平台影音欣賞區以及擺有PS5的遊戲體驗空間等，大幅提升場域使用彈性。電話亭KTV採獨立空間設計，提供學生免費預約使用，每組30分鐘，在兼顧館內秩序的前提下，讓圖書館成為兼具學習、交流與適度放鬆的公共空間。消息曝光後，也引發全台關注，而在校內師生間的評價也呈現兩極化，許多人大讚校方跟得上時代，但也有部分人質疑，這樣是否會影響到一部分學生進入圖書館的學習集中力。對此，世新大學表示，學生接觸知識與內容的方式早已不限於紙本閱讀，聲音、影像、遊戲及互動內容，都是當代媒體生活的一部分。圖書館不只是典藏與閱讀空間，也是學生在校園中重要的學習與生活場域，這次改造也回應大學生多元的使用需求，讓學生更願意走進圖書館、使用圖書館，增加在校停留與互動校方表示，這次改建新增了設置影音空間、PS5、電話亭KTV等設施，可視為圖書館功能的延伸，關鍵在於透過空間分區與管理，讓學習、交流與休閒得以並存，也體現世新「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，讓校園空間成為教學理念的延伸。