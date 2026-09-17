小孟老師分析今（17）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：提高合作效率
感情：創造和諧家庭
財運：開市招財順利
牡羊幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：牡羊
金牛座：
工作：促進學習成長
感情：單身異性緣佳
財運：開始大幅賺錢
金牛幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙子座：
工作：領導創新項目
感情：結識異性友人
財運：新創意新版權
雙子幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：提升電子通訊
感情：單身把握桃花
財運：減少太情緒化
巨蟹幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
獅子座：
工作：業務流程改進
感情：主動伸出援手
財運：買賣外幣獲利
獅子幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天秤
處女座：
工作：建立合理目標
感情：好好把握桃花
財運：留心進場時機
處女幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：獅子
天秤座：
工作：適應跨國合作
感情：細心溫暖心房
財運：提升財富優勢
天秤幸運色：綠色
貴人：處女
小人：雙子
天蠍座：
工作：維護客戶關係
感情：細心呵護溫馨
財運：交給專業規劃
天蠍幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：雙魚
射手座：
工作：推動產品創新
感情：與愛共舞奔放
財運：獲得季節獎金
射手幸運色：橘色
貴人：射手
小人：金牛
魔羯座：
工作：事業有效溝通
感情：獻出浪漫玫瑰
財運：金融交易賺錢
魔羯幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：射手
水瓶座：
工作：提供優質服務
感情：關注對方需要
財運：慎選可靠顧問
水瓶幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：處女
雙魚座：
工作：適應環境變化
感情：細心處理愛情
財運：買到便宜商品
雙魚幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：提高合作效率
感情：創造和諧家庭
財運：開市招財順利
牡羊幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：牡羊
金牛座：
工作：促進學習成長
感情：單身異性緣佳
財運：開始大幅賺錢
金牛幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙子座：
工作：領導創新項目
感情：結識異性友人
財運：新創意新版權
雙子幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：提升電子通訊
感情：單身把握桃花
財運：減少太情緒化
巨蟹幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
獅子座：
工作：業務流程改進
感情：主動伸出援手
財運：買賣外幣獲利
獅子幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天秤
處女座：
工作：建立合理目標
感情：好好把握桃花
財運：留心進場時機
處女幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：獅子
天秤座：
工作：適應跨國合作
感情：細心溫暖心房
財運：提升財富優勢
天秤幸運色：綠色
貴人：處女
小人：雙子
天蠍座：
工作：維護客戶關係
感情：細心呵護溫馨
財運：交給專業規劃
天蠍幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：雙魚
射手座：
工作：推動產品創新
感情：與愛共舞奔放
財運：獲得季節獎金
射手幸運色：橘色
貴人：射手
小人：金牛
魔羯座：
工作：事業有效溝通
感情：獻出浪漫玫瑰
財運：金融交易賺錢
魔羯幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：射手
水瓶座：
工作：提供優質服務
感情：關注對方需要
財運：慎選可靠顧問
水瓶幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：處女
雙魚座：
工作：適應環境變化
感情：細心處理愛情
財運：買到便宜商品
雙魚幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。