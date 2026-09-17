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今天天氣：杜鵑颱風不影響台灣 下周最靠近日本

▲杜鵑颱風距離台灣遙遠，依照目前路徑來看，對台灣影響不大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：東北季風減弱 僅剩迎風面有陣雨

一周天氣：杜鵑颱風北上 桃園以北、東半部周日有雨

▲中央氣象署指出，下周開始全台水氣減少，只有北海岸、宜蘭地區有零星雨勢，中南部山區有午後雷陣雨發生機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，杜鵑颱風將持續往西北西方向移動，並朝日本南方海面前進，由於距離台灣遙遠，預估不會對台灣造成直接影響。至於台灣天氣，今（17）日東北季風減弱，大台北、東半部至恆春半島仍有零星短暫陣雨，周日（20日）迎風面水氣增加，桃園以北至宜蘭降雨範圍將再擴大。9月17日今天的天氣，東北季風減弱，不過基隆北海岸、東北部地區、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。杜鵑颱風距離台灣仍然遙遠，依照目前路徑來看，對台灣影響不大，杜鵑颱風預計後續將會往西北移動，沿著高壓邊緣蛇行北上朝日本關東一帶前進，在下周一（21日）最靠近日本陸地。宜蘭、花東北部、竹苗、馬祖、澎湖雲嘉南、高屏、金門環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。9月18日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，不過大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。氣象署提及，未來整體降雨趨勢，明（18）日到周六（19日）東邊水氣稍微增加，大台北、東半部及恆春半島有局部零星雨勢，南部地區和中部以北山區要注意午後雷陣雨情形，周日（20日）杜鵑颱風逐漸北上過程，會帶來偏北風，讓桃園以北、東半部地區有局部、零星降雨，南部和其他山區也是午後雷陣雨的天氣型態；下周一（21日）到下周二（22日）水氣再度減少，不過基隆北海岸、宜蘭地區會有零星降雨，午後南部、其他山區有午後雷陣雨發生機會。