AAA 2026高雄頒獎典禮將於12月5日、6日在高雄國家體育場登場，今（17）日中午12點率先開放「永豐貴賓序號優先購」，一路賣到下午5點，只有先前參加永豐金證券活動、抽中「限量優先購票序號」的得獎者才能搶票。這次每組永豐序號最多可買2張，tixCraft拓元售票系統帳號則限制每場最多2張、全2場最多4張，而且只能使用永豐信用卡、簽帳卡付款，不支援AE、大來卡及銀聯卡。《NOWNEWS今日新聞》整理AAA高雄永豐優先購搶票前準備、序號使用方式、購票額度及刷卡失敗處理方式，手上有序號的人，今天12點前先把這幾件事做好。
📌以下為本文重點：
1、AAA搶票前先做好的「4個重要準備步驟」
2、AAA永豐優先購幾點開賣？哪裡買？
3、1組永豐序號可買2張 拓元帳號上限別搞混
4、刷卡失敗先查訂單 開賣後30分鐘可轉ATM
5、AAA永豐優先購搶票重點QA
6、AAA高雄時間、地點、票價、2天出席卡司
AAA搶票前先做好的「4個重要準備步驟」
1、拓元帳號、手機驗證先完成
AAA使用拓元售票，購票前必須先註冊會員並完成手機驗證，沒有完成就不能買票。手上已經有永豐優先購序號的人，開賣前先登入一次，確認帳號、密碼及手機驗證都沒問題。
2、永豐優先購序號先找出來、直接複製好
今天不是有永豐帳戶就能買，必須是先前抽中優先購資格的人，序號已在9月15日晚間11點59分前透過簡訊發送。開賣前先把簡訊找出來、確認序號完整並直接複製好，12點進入「永豐貴賓序號優先購專區」後直接貼上，別到時候才在手機裡翻簡訊。
永豐優先購序號事前索取辦法：https://reurl.cc/WzzvxL
3、以前買過AAA？先查自己拓元還剩幾張額度
拓元規定同一會員帳號「每場最多2張、全2場最多4張」，而且之前透過AAA優先購、早鳥票買到的票也會一起算，不是今天永豐優先購重新歸零。之前已經買過票的人，開賣前先進「訂單查詢」確認張數，避免手上有序號，進去才發現購票額度已經用掉。
4、只能刷永豐卡！額度、OTP手機先顧好
今天購票只能使用永豐銀行信用卡或簽帳金融卡付款，支援VISA、MasterCard、JCB，不支援AE、大來卡及銀聯卡。信用卡額度、網路交易功能及接收OTP簡訊的手機都先確認好，尤其開賣後30分鐘另有刷卡失敗轉ATM機制，付款失敗先別急著重新搶。
AAA永豐優先購幾點開賣？哪裡買？
永豐優先購購買時間：2026年9月17日（星期四）12:00～17:00
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_aaa
1組永豐序號可買2張 拓元帳號上限4張別搞混
永豐金證券規則明確寫明「每組序號可購買2張」，序號須在今天12:00～17:00有效時間內使用，成功購票後序號會立即失效。
另外還要看拓元帳號本身的購票額度，每位會員「每場最多2張、全2場最多4張」，而且不是每一波開賣都能重新買4張，之前AAA優先購、早鳥票已經買過的票也會一起算。
永豐優先購提供的是指定保留票價區塊及限量張數，售完為止，也不代表這一波買到的座位一定比後續售票階段更前面。
刷卡失敗別緊張 開賣後30分鐘會轉ATM付款機制
今天12:00～12:30刷卡失敗有一次補救機會，拓元會將失敗訂單陸續轉成「ATM虛擬帳號付款」。所以這30分鐘內刷卡失敗，不要馬上重新搶票，先進「訂單查詢」查看，如果已出現ATM虛擬帳號，就按照期限完成轉帳。
但這個機制只有開賣後30分鐘，12:30之後刷卡失敗就必須重新購票。
AAA永豐優先購搶票重點QA
Q：我有永豐序號，代表一定能買到票嗎？
A：不一定。永豐優先購只有指定保留票價區塊及限量張數，售完為止，有序號等於取得提前購票資格，不等於保證有票。而且成功購票後，序號就不能再使用。
Q：我之前已經買過AAA，今天還能用永豐序號嗎？
A：永豐序號最多可買2張，但是可繼續購買的前提是「拓元帳號還有額度」，同一帳號每場最多2張、全節目最多4張，之前優先購、早鳥票已經買到的票也會一起計算。
Q：永豐優先購序號可以給朋友使用嗎？
A：目前活動規則只明確寫「優先購票序號與所購得之票券不得轉售」，沒有寫序號不得轉讓，也沒有規定拓元購票會員必須與永豐得獎者為同一人。
Q：今天沒搶到，下一次什麼時候買？
A：9月18日12:00～17:00還有三星優先購，9月19日下午1點則是一般售票，實際剩餘票區及張數依當時售票狀況為準。
AAA高雄時間、地點、票價、2天出席卡司
演出日期：2026年12月5日（六）紅毯時間15:00、典禮時間17:00
2026年12月6日（日）紅毯時間15:00、典禮時間17:00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
演出票價： 6980、5980、4980、3980、2980、1980、輪椅席3490
⚠️每張票另收200元系統服務費
12月5日出席卡司：
主持人：
周子瑜、成韓彬
演 員：
高允貞、金宣虎、金秀賢、多賢、文相敏、朴智煥、朴志訓、裴宗玉、安孝燮、尹敬浩、李多熙、李洪耐、秋泳愚、許南俊
歌 手：
浪花男子、NEXZ、多榮、RIIZE、LNGSHOT、RESCENE、MONSTA X、SUPER JUNIOR-D&E、OURBIRTHDAY、IDID、&TEAM、告五人、ATEEZ、Xdinary Heroes、然竣、ALLDAY PROJECT、WOODZ、元弼、ITZY、周憲、YENA、KISS OF LIFE、KickFlip、tripleS、Hearts2Hearts
12月6日出席卡司：
主持人：張員瑛、池昌旭
演 員：
金裕貞、金載原、金惠奫、文相敏、道枝駿佑、邊佑錫、尹敬浩、音文碩、李多熙、李相二、李鐘圓、張多皒、許成泰、惠利
歌 手：
NEXZ、多榮、LNGSHOT、RESCENE、MEOVV、朴志訓、成韓彬、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ旼琦、ATEEZ星化、ATEEZ友榮、NMIXX、YUNA、ZEROBASEONE、周子瑜、ITZY彩領、CORTIS、QWER、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWS、TUIDE、tripleS
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1、AAA搶票前先做好的「4個重要準備步驟」
2、AAA永豐優先購幾點開賣？哪裡買？
3、1組永豐序號可買2張 拓元帳號上限別搞混
4、刷卡失敗先查訂單 開賣後30分鐘可轉ATM
5、AAA永豐優先購搶票重點QA
6、AAA高雄時間、地點、票價、2天出席卡司
1、拓元帳號、手機驗證先完成
AAA使用拓元售票，購票前必須先註冊會員並完成手機驗證，沒有完成就不能買票。手上已經有永豐優先購序號的人，開賣前先登入一次，確認帳號、密碼及手機驗證都沒問題。
2、永豐優先購序號先找出來、直接複製好
今天不是有永豐帳戶就能買，必須是先前抽中優先購資格的人，序號已在9月15日晚間11點59分前透過簡訊發送。開賣前先把簡訊找出來、確認序號完整並直接複製好，12點進入「永豐貴賓序號優先購專區」後直接貼上，別到時候才在手機裡翻簡訊。
永豐優先購序號事前索取辦法：https://reurl.cc/WzzvxL
3、以前買過AAA？先查自己拓元還剩幾張額度
拓元規定同一會員帳號「每場最多2張、全2場最多4張」，而且之前透過AAA優先購、早鳥票買到的票也會一起算，不是今天永豐優先購重新歸零。之前已經買過票的人，開賣前先進「訂單查詢」確認張數，避免手上有序號，進去才發現購票額度已經用掉。
4、只能刷永豐卡！額度、OTP手機先顧好
今天購票只能使用永豐銀行信用卡或簽帳金融卡付款，支援VISA、MasterCard、JCB，不支援AE、大來卡及銀聯卡。信用卡額度、網路交易功能及接收OTP簡訊的手機都先確認好，尤其開賣後30分鐘另有刷卡失敗轉ATM機制，付款失敗先別急著重新搶。
AAA永豐優先購幾點開賣？哪裡買？
永豐優先購購買時間：2026年9月17日（星期四）12:00～17:00
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_aaa
1組永豐序號可買2張 拓元帳號上限4張別搞混
永豐金證券規則明確寫明「每組序號可購買2張」，序號須在今天12:00～17:00有效時間內使用，成功購票後序號會立即失效。
另外還要看拓元帳號本身的購票額度，每位會員「每場最多2張、全2場最多4張」，而且不是每一波開賣都能重新買4張，之前AAA優先購、早鳥票已經買過的票也會一起算。
永豐優先購提供的是指定保留票價區塊及限量張數，售完為止，也不代表這一波買到的座位一定比後續售票階段更前面。
刷卡失敗別緊張 開賣後30分鐘會轉ATM付款機制
今天12:00～12:30刷卡失敗有一次補救機會，拓元會將失敗訂單陸續轉成「ATM虛擬帳號付款」。所以這30分鐘內刷卡失敗，不要馬上重新搶票，先進「訂單查詢」查看，如果已出現ATM虛擬帳號，就按照期限完成轉帳。
但這個機制只有開賣後30分鐘，12:30之後刷卡失敗就必須重新購票。
AAA永豐優先購搶票重點QA
Q：我有永豐序號，代表一定能買到票嗎？
A：不一定。永豐優先購只有指定保留票價區塊及限量張數，售完為止，有序號等於取得提前購票資格，不等於保證有票。而且成功購票後，序號就不能再使用。
Q：我之前已經買過AAA，今天還能用永豐序號嗎？
A：永豐序號最多可買2張，但是可繼續購買的前提是「拓元帳號還有額度」，同一帳號每場最多2張、全節目最多4張，之前優先購、早鳥票已經買到的票也會一起計算。
Q：永豐優先購序號可以給朋友使用嗎？
A：目前活動規則只明確寫「優先購票序號與所購得之票券不得轉售」，沒有寫序號不得轉讓，也沒有規定拓元購票會員必須與永豐得獎者為同一人。
Q：今天沒搶到，下一次什麼時候買？
A：9月18日12:00～17:00還有三星優先購，9月19日下午1點則是一般售票，實際剩餘票區及張數依當時售票狀況為準。
AAA高雄時間、地點、票價、2天出席卡司
演出日期：2026年12月5日（六）紅毯時間15:00、典禮時間17:00
2026年12月6日（日）紅毯時間15:00、典禮時間17:00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
演出票價： 6980、5980、4980、3980、2980、1980、輪椅席3490
⚠️每張票另收200元系統服務費
12月5日出席卡司：
主持人：
周子瑜、成韓彬
演 員：
高允貞、金宣虎、金秀賢、多賢、文相敏、朴智煥、朴志訓、裴宗玉、安孝燮、尹敬浩、李多熙、李洪耐、秋泳愚、許南俊
歌 手：
浪花男子、NEXZ、多榮、RIIZE、LNGSHOT、RESCENE、MONSTA X、SUPER JUNIOR-D&E、OURBIRTHDAY、IDID、&TEAM、告五人、ATEEZ、Xdinary Heroes、然竣、ALLDAY PROJECT、WOODZ、元弼、ITZY、周憲、YENA、KISS OF LIFE、KickFlip、tripleS、Hearts2Hearts
12月6日出席卡司：
主持人：張員瑛、池昌旭
演 員：
金裕貞、金載原、金惠奫、文相敏、道枝駿佑、邊佑錫、尹敬浩、音文碩、李多熙、李相二、李鐘圓、張多皒、許成泰、惠利
歌 手：
NEXZ、多榮、LNGSHOT、RESCENE、MEOVV、朴志訓、成韓彬、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ旼琦、ATEEZ星化、ATEEZ友榮、NMIXX、YUNA、ZEROBASEONE、周子瑜、ITZY彩領、CORTIS、QWER、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWS、TUIDE、tripleS