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人工智慧（AI）浪潮正在重塑全球產業格局與財富版圖。根據「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index）截至9月16日的最新評估，字節跳動創辦人張一鳴，以1050億美元（約新台幣3.36兆元）的個人身家，超車印度富豪阿達尼（Gautam Adani）成為最新亞洲首富。今年43歲張一鳴在短短幾年間個人財富實現爆發式成長。彭博於2019年3月首次追蹤其財富時，其身價僅130億美元，如今暴增8倍；光是今年9月，其資產便暴增逾120億美元。本次財富重新重估，主要源於貝萊德、富達投資與普信集團等國際法人公布的最新估值變化。考量字節跳動尚未公開上市，彭博億萬富豪指數在估算時已特別給予10％的風險折價。張一鳴1983年4月出生於福建省龍岩市，在南開大學就讀軟體工程專業，創辦了字節跳動以及今日頭條，被中國媒體稱為第一位80後白手起家的中國首富。張一鳴此次奪冠，一舉擠下此前稱霸亞洲財富榜的印度能源與基礎設施大亨阿達尼。阿達尼身家曾於今年6月衝破1200億美元，惟近期受MSCI指數權重調整、地緣油價大漲及債券殖利率攀升等總體經濟因素衝擊，旗下企業股價大幅回檔，身家小幅縮水至1048億美元，以些微差距落後給張一鳴。目前亞洲前五大富豪依次為：張一鳴、阿達尼、印度信實工業大亨安巴尼（Mukesh Ambani，813億美元）、日本Uniqlo母公司創辦人柳井正（637億美元），以及農夫山泉創辦人鐘睒睒（591億美元）。富豪榜的洗牌背後，反映出AI技術帶來的巨大紅利正在碾壓零售、能源等傳統行業。字節跳動近年除了TikTok外，更傾力投入生成式AI研發，陸續推出熱門聊天機器人「豆包」與影片生成模型「Seedance」，並透過龐大的社群用戶數據為模型訓練提供養分。研究機構Omdia首席分析師蘇廉節（Lian Jye Su）分析，張一鳴展現了極佳的戰略定力與布局眼光。即便先前TikTok執行長周受資面臨美國國會強力質詢、字節跳動不得不將部分美國業務轉讓予在地投資人以平息風波，張一鳴仍堅持加大對AI底層技術的投資。分析師認為，繼短影音後，AI生態系將是字節跳動下一階段成長的核心引擎，但中國本土市場的白熱化競爭，亦將是其未來的最大考驗。