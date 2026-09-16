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▲記者會特別邀請大甲高中兩位優秀自由車選手一起為9月20日的體育嘉年華會揭開序幕.（圖／運動局提供）

台中市體育嘉年華將於9月20日在清水國中登場，現場規畫14項運動體驗、舞台演出及摸彩活動，項目涵蓋木球、法式滾球、槌球、漆彈及帆船等，希望吸引親子及不同年齡層民眾接觸多元運動。台中市運動局舉行記者會宣布，邀請大甲高中自由車選手謝治翔、楊喬卉擔任「運動領騎員」。兩人都是台中近年培育的青年選手，謝治翔在2025年亞洲青年運動會自由車男子個人計時賽獲銀牌；楊喬卉則於2026年亞洲自由車場地錦標賽青年女子個人追逐賽摘銀。運動局長游志祥示，這次活動選在清水舉行，也盼結合當地自由車運動特色。位於清水鰲峰山的台中市立自由車場，長期提供選手訓練及競賽使用；名古屋亞洲運動會中，台中共有8名自由車選手代表中華隊參賽。除競技人才培育，市府也希望擴大全民運動參與。運動局指出，台中每年辦理超過千場運動活動，累計參與人次逾45萬，對象涵蓋親子、女性、銀髮族、身心障礙者及原住民族等族群。今年全民運動會將在桃園舉行，台中市代表隊共有937名選手、159名職員，合計1096人參賽；滑輪溜冰及五人制足球賽事已率先展開，其餘代表隊也陸續完成備戰。9月20日體育嘉年華除運動闖關，另設市府宣導攤位、有獎徵答及樂團、舞台表演，並分4個時段發放摸彩券，獎項包括機車、電視及腳踏車。市府表示，希望透過低門檻的體驗活動，讓民眾接觸較少見的運動項目，進一步建立規律運動習慣。活動相關資訊可至「i運動資訊平台」查詢。