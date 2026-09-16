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全新創作料理：咖啡香腸、龍皇豆腐、薑酥三杯鰻、薑蜜台灣牛頰肉

▲阿霞飯店的分店「錦霞樓」重新開幕，推出幾道新菜色，包含龍皇豆腐。（圖／阿霞飯店提供）

▲「錦霞樓」因應重新開幕也推出幾道新菜色，圖為咖啡香腸。（圖／阿霞飯店提供）

▲「錦霞樓」的新菜色薑蜜台灣牛頰肉。（圖／阿霞飯店提供）

新店景有包廂 更可結合成為大型宴席空間

▲「錦霞樓．尋真台南菜」營業12年後，重新整裝新開幕。（圖／阿霞飯店提供）

台南晶英酒店泰迪熊主題房今年再升級 每晚7999元起

▲台南晶英酒店泰迪熊主題房今年再升級，優惠價每晚7999元起。（圖／台南晶英酒店提供）

▲台南晶英酒店泰迪熊主題房今年再升級，案贈送的禮包亦推出新組合，內含9吋泰迪熊玩偶、獨家設計小熊電話亭存錢筒DIY點心盒及旅行收納三件組。（圖／台南晶英酒店提供）

創始於1940年的台南台菜品牌「阿霞飯店」，其分店「錦霞樓．尋真台南菜」12年後重新整裝，於今（16）日正式於南紡購物中心二樓重新開幕。阿霞飯店第四代吳健豪提到，錦霞樓此次以「尋真台南菜餐飲集團旗艦店」之姿全新重啟，8月8日開始試營運後，即日起全面開放訂位，除了有招牌菜色，更研發咖啡香腸、龍皇豆腐、薑酥三杯鰻、薑蜜台灣牛頰肉等新菜式。阿霞飯店第四代吳健豪提到，兩個品牌有著不同、卻彼此相連的角色，在原本阿霞飯店就吃得到的經典台南料理，包括烏魚子、四色拼盤、紅蟳米糕、甜湯，「錦霞樓．尋真台南菜」同樣都點得到。因應新店重開幕，也研發出4道全新創作料理，包括咖啡香腸、龍皇豆腐、薑酥三杯鰻、薑蜜台灣牛頰肉，延續台南菜對香氣、火候、甜鹹與宴席感的理解，同時加入屬於當代的食材思考與料理語彙。錦霞樓以「宴席」為核心重新規劃空間，設有5間包廂，其中2廳可合併使用，成為更完整的大型宴席空間。另設兩區散座，同時供應家宴、壽宴、商務宴、婚慶宴之使用。吳健豪也提到，此次重新改裝，由本事空間製作所操刀，遵循的三項原則：不複製傳統，而是轉譯傳統；不追求華麗，而是建立質感；不製造場景，而是創造時間。吳健豪堅持不要刻意復古，他說：「台南不需要被裝扮成舊的樣子，它本來就活著。」也因此，重新開幕的錦霞樓有著嶄新的氣象，揮別老店面的陳舊與沈重，而吳健豪也希望以此讓更多人來認識台南菜。：南紡購物中心 A1 館 2 樓：臺南市東區東光里中華東路一段 366 號 2 樓：06-3006789到台南吃好料之外，想要住宿的話，可參考台南晶英酒店的「熊熊愛上你」泰迪熊主題房，今年下半年軟裝質感再升級，特別攜手寢具品牌「一眠堂 MATELAS」，引進結合天然植萃與結構工學研發的「Classic Teddy特仕版」床墊，期望帶來更優質的睡眠體驗。住房專案贈送的禮包亦推出新組合，內含9吋泰迪熊玩偶、獨家設計小熊電話亭存錢筒DIY點心盒及旅行收納三件組等多樣實用好禮，兩人成行，平日入住每晚優惠價7999元起，每房更優待一名11歲以下兒童免費入住與享用早餐。