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陳鳳馨點名7縣市選情「太冷」：趕快找到主攻點

深藍支持者竟要出國！陳鳳馨獻策蔣萬安：塑造危機感

2026九合一大選進入倒數，台北市長蔣萬安近期接連面臨議題攻防，從「大寶」蔣得立赴美交換學生，到妻子石舫亘過去自我介紹時使用「Chinese Taipei」一詞，都成為外界討論焦點。然而，資深媒體人陳鳳馨透露，有深藍選民因看好台北市長鐵定連任，所以打算飛出國不去投票，她則示警蔣萬安應塑造自身與國民黨的危機感，才是他真正的自救之道。陳鳳馨昨（15）日在政論節目《少康戰情室》中指出，國民黨目前有部分相對穩定的縣市，選情卻「太冷」，幾乎看不到足以催促選民投入選舉的議題。她點出包括台北、台中、新北、桃園、基隆、苗栗縣以及南投縣等7個縣市，外界普遍認為這些地方選情相對穩定，因此討論度不足，卻也讓潛藏的危機更加明顯。陳鳳馨進一步說明，選舉最後比拚的除了支持度，還包括選民願不願意在投票日實際走出家門。從她的觀察來看，選民要完成「最後一哩」並沒有想像中容易，因此對於看似穩定的選區，更需要在選前製造足夠的議題與號召力，要趕快找到主攻點，才能讓支持者保持投票動能。談到蔣萬安，陳鳳馨認為，他不僅在台北具有高人氣，在全台也有一定聲量，是國民黨的「太陽」，因此成為民進黨攻防的主要對象；她直言，在這樣的背景下，蔣萬安近期受到較多議題攻擊，「不見得是一件壞事」，因為對選舉而言，完全沒有危機感的競選環境，可能讓支持者產生「不用投也沒關係」的心理。陳鳳馨分享，身邊一名深藍友人是蔣萬安的支持者，但因看好他連任「沒有問題」，竟已安排在投票期間出國。她也因此極力喊話，國民黨接下來應該把握剩餘時間，盡快找出能夠讓選民產生感受的主攻議題，藉由綠營「全黨打一人」去塑造一定程度的危機感，好讓支持者提高投票意願，這才是蔣萬安的自救之道。