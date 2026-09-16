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華航深耕歐洲6大航點 共用班號、空鐵聯運提供便捷轉乘

中華航空加入天合聯盟 ( SkyTeam ) 15 週年，今日總經理陳漢銘與天合聯盟執行長胡博凱（Patrick Roux）共同出席慶賀活動。陳漢銘指出，北美、歐洲、亞洲等地，華航都有天合聯盟的夥伴，也透過彼此拜會維持雙邊關係交好，透過共用班號、內陸接轉讓航網多元性發揮到最大。接下來也將和維珍大西洋航空（Virgin Atlantic Airways）啟用共用班號，提供旅客更多元服務。天合聯盟航網遍及165國、960個航點，每日超過1萬3880個航班，旅客可享有一次完成報到、行李直掛等無縫轉機服務，同時推動Digital Spine 數位服務，優化跨航網路報到、行李追蹤及酬賓哩程計畫等，提升聯盟成員服務效率與旅客體驗。陳漢銘表示，華航在2011年9月28日加入天合聯盟，是首家加入國際航空聯盟的業者，也是天合聯盟第15家航空公司。在資源有限下，航空公司難以單打獨鬥，加入聯盟可以提供給旅客更多服務，包含優先登機、貴賓室使用等，更可以提升會員黏著度。陳漢銘表示，華航近年響應天合聯盟「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge, TAC），推進航空減碳及永續發展的更多可能。另外，今年下半年也將與天合聯盟成員維珍大西洋航空簽署協議啟動共用班號合作；維珍大西洋航空以倫敦希斯洛機場為主要樞紐，首階段將由華航在維珍大西洋航空航班共掛班號，提升台灣與英國間的航班服務。Patrick Roux表示，華航是天合聯盟在亞洲的重要夥伴，憑藉台灣優越的樞紐位置、綿密的區域航網及客貨運優勢，為聯盟串聯亞洲與全球市場扮演重要角色。陳漢銘也說，華航在東南亞跟東北亞具有綿密航網，天合聯盟其他航司也會期待，經過台灣中轉可以帶來便利性，因此除積極參與聯盟事務外，本身必須更強大才能獲得聯盟青睞。華航在歐洲深耕逾40年，台灣直飛歐洲航點最多、航班最密集的航空公司，營運阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、布拉格及維也納六大航點，每週提供近30班直飛歐洲航班。除自營航線外，華航也與荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）、法國航空（Air France）、西班牙歐洲航空（Air Europa）等夥伴合作，透過共用班號服務，延伸串聯英國、法國、西班牙、德國及芬蘭等歐洲主要城市。另外，華航在陸運上攜手德國鐵路（Deutsche Bahn）、英國大西部鐵路（Great Western Railway）及比利時國鐵（National Railway Company of Belgium）空鐵聯運，提供便捷轉乘服務，滿足旅客觀光與商務需求。除了擴大市場版圖，天合聯盟全新品牌貴賓室在法蘭克福機場新建的第三航廈正式啟用後，華航旅客也可享有更新穎舒適的候機空間及精緻服務，為長程旅程增添舒適便利的候機體驗。