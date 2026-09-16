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東京電玩展成海外跳板！台灣獨立遊戲搶攻全球玩家

自製遊戲手冊東京發送！6團隊拚國際能見度

▲台北國際電玩展將於2027年1月21日至1月24日登場。（圖／台北市電腦公會提供）

台北市電腦商業同業公會今（16）日宣布，再度攜手6組國內原創遊戲團隊進軍「2026東京電玩展」（Tokyo Game Show 2026），展現台灣獨立遊戲多元的創作能量。本次將於獨立遊戲區Hall 9的09-C33攤位展出，集結點平方《逐墨Seeker Tactics》、慢走遊戲《異獸髮廊Beastfolk Barber》、千禧猿數位《詭寓The Immolation Apartment》、來森給木《炎上棉HOT糖Hot Stuff》、麥尾遊戲《走走小日Moments》以及QPZM《Mixevivor》共6款原創作品，向全球玩家與產業人士展現台灣遊戲團隊的創意與開發實力。台北市電腦公會執行數位產業署「智慧內容創新應用發展計畫」，持續推動獨立遊戲產業發展，並促成本次海外參展。數產署自2020年起推動「獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫」，至今已補助56家業者，成功協助18件作品正式上市，透過持續投入開發資源與產業輔導，協助團隊提升作品完整度與市場競爭力，支持台灣原創遊戲從創意概念逐步走向產品化及市場化。台北市電腦公會表示，台灣獨立遊戲團隊在題材、美術風格與遊戲玩法上持續展現高度多元性，近年更積極透過國際展會接觸海外玩家、發行商及產業合作夥伴。東京電玩展匯聚全球遊戲開發、發行與商務資源，是台灣團隊測試海外市場反應、累積國際曝光及尋求合作機會的重要平臺。此次帶領6組團隊參展，除協助作品觸及更多海外玩家，也期待促進與國際發行商、投資人及產業夥伴交流，進一步提升台灣原創遊戲進軍全球市場的機會。這次台北市電腦公會也集結了「獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫」的獲獎團隊，印製「台灣自製遊戲手冊」於東京電玩展期間在展場發送，進一步提升台灣自製遊戲在國際間的能見度。台北市電腦公會強調，台灣遊戲團隊兼具文化特色與創新玩法，具備與國際接軌的強大潛力。此次參展不僅是原創作品登上世界舞臺的重要里程碑，更期待藉由展會促進與國際發行商、投資人及玩家的深度交流，協助台灣遊戲開發商拓展全球市場。同時，由台北市電腦公會主辦的「台北國際電玩展（Taipei Game Show）」，將於2027年1月21日至1月24日登場，作為亞洲遊戲產業重要交流平臺，籌辦團隊亦將於東京電玩展期間在Hall 4的04-C09攤位展出，邀請全球遊戲開發商、發行商及產業人士前往交流，並提前認識2027台北國際電玩展，共同探索亞洲遊戲市場與跨國合作機會。