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▲A-Lin將推出新專輯，被問到是否有信心入圍明年金曲獎？她表示自己已經拿過金曲獎，也當過主持人了，有沒有入圍得獎就是其次了。 （圖／品牌提供）

A-Lin因《東!帶我走》、主持金曲獎人氣飆升，商演、代言邀約不斷，正展開《歌跡Journey》世界巡迴演唱會的她，遭傳明年舉辦大巨蛋演唱會，維基百科也出現相關資訊。今（16）日A-Lin出席代言活動，被問到進度表示：「大巨蛋還在喬，今年應該不可能，搶不到。」更納悶為何維基百科會有相關消息，笑說：「如果寫身材姣好會被改掉嗎。」不過粉絲雖然今年等不到演唱會，但A-Lin也預告今年會有新專輯，值得期待。A-Lin今出席醫美品牌大使，透露自己從28、29歲開始接觸醫美，坦言曾因為沒注意身材控管走樣，「以前穿38號的洋裝，漸漸變到42、44，我說我不相信，怎麼變寬了。」認為必須先把自己保養好，才能讓其他人閉嘴。A-Lin坦言，對自己的蝴蝶袖、肚子及小腹感到不滿意，至於是否追求凍齡？她回答：「我會優雅的老去，尤其現在醫學科技進步，大家推薦保健食品、身心靈的課程，我們應該會越來越年輕。」正忙著《歌跡Journey》巡演的A-Lin，日前鬆口會有台北演唱會，而維基百科上更打上2027年，對此A-Lin表示：「大巨蛋還在喬，今年應該不可能，（場地）搶不到。」至於為何維基百科會有相關訊息，她則納悶問：「為什麽維基百科會有？這是誰可以寫？」得知任何人都能修改、但太離譜會被改掉後，A-Lin則打趣回：「比如說寫身材姣好也會被改掉嗎。」更開玩笑說是不是主辦單位擔心票賣不好先預告。雖然今年不會在台灣開唱，但A-Lin也透露今年會有新專輯，是否有信心入圍？她說：「有入圍是肯定，有得獎是最好，誰得獎都祝福，然後翻桌。」表示自己已經拿過金曲獎，也當過主持人了，有沒有入圍得獎就是其次了。另外，A-Lin去年在台東演唱會上獲得好評，讓人好奇今年跨年會留在哪個縣市？對此她賣關子說：「跨年還在確認中。」