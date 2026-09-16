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古裝陸劇《蘭香如故》由譚松韻、劉學義主演，11日在Disney+、WeTV開播後引發劇迷討論，不少人發現劇版將原著女主角的名字「陳香蘭」改名為「沈嘉蘭（許蘭香）」，連該角色設定也進行大幅度的改動，包括刪除小說的穿越與重生設定，改為家族滅門後頂替身分等，讓劇迷大讚：「更有現代大女主的風骨！」《蘭香如故》改編自禾晏山的著作《蘭香緣》，原著女主角名叫「陳香蘭」，本是沈家大小姐，死後帶著前世記憶「胎穿重生」為林家的家生丫鬟，她擁有預知未來命運的「金手指」，行事冷靜通透，主要目標是擺脫奴籍、遠離深宅。到了劇版完全刪除重生元素，女主角原名「沈嘉蘭」，為大學士府的嫡女千金，與男主有婚約，因為家族捲入謀逆案被滅門，曾經受沈家恩惠的許氏夫婦用亡女「許蘭香」的身分替換她，讓她得以活命，隱姓埋名成為林府的三等丫鬟，她沒有預知能力，全憑自身智謀在絕境中求生。此外，女主角進府的動機也有所不同，原著中，陳香蘭一開始就是林府的卑微奴僕，她的心願非常單純，即逃離林家、換取自由，甚至對男主角的追求感到恐懼與排斥，感情上屬於被動與妥協，劇版中沈嘉蘭（許蘭香）留在林府帶有明確的政治任務，她需要隱藏身分在深宅站穩腳步，並藉由靠近權力中心，調查當年沈家被構陷滅門的真相。對於小說影視化後的更動，許多劇迷讚賞女主角不再只是被動逃離男主角控制的弱勢丫鬟，而是主動留在林府查案，人設兼具智慧與膽識，譚松韻飾演丫鬟時在舉手投足間刻意收斂、含肩低頭的細節處理受到好評，且第一集沈家女眷為了氣節與名節集體自盡的「天崩開局」極具震撼力，賺足觀眾眼淚，整體故事格局變大、更符合現代女性審美。