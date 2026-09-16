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▲屏科大校園內建置17處YouBike站點，串聯教學、行政、宿舍及實習等主要場域，便利師生短程移動。（圖／屏東縣府）

為提升屏東科技大學師生通勤便利與交通安全，屏東縣政府攜手屏科大及微笑單車公司，在校園內外建置18處YouBike站點，今（16）日正式啟用。縣長周春米表示，屏科大校園腹地廣大，每日有上萬名師生往返各場域，YouBike加入校園交通系統後，可補足短程移動需求，並與公車服務串聯，打造安全、便利且永續的校園交通環境。此次共設置校內17站、校外1站及1039車柱，啟用典禮由周春米與屏科大校長張金龍、微笑單車總經理何友仁等人共同持TPASS靠卡借車，象徵公共自行車正式成為校園交通新選擇。YouBike自8月26日試營運至9月13日，已累計7391人次使用，顯示師生對短程接駁需求殷切。周春米表示，縣府自104年推動「公車進校園計畫」，目前已有509、510等路線服務屏科大，如今再導入YouBike，逐步形成「公車＋公共自行車」接駁模式。未來將依使用需求持續優化站點與服務，並積極發展電輔自行車，讓師生及訪客享有更多元、低碳的交通選擇。縣府交旅處指出，屏東YouBike目前已服務16個鄉鎮市，累計騎乘突破640萬人次，今年並獲補助新增30站，持續完善公共運輸及通學路網。