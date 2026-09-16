我是廣告 請繼續往下閱讀

知名室內體能競賽HYROX北京站因澳洲女將喬安娜（Joanna Wietrzyk）在比賽過程中失禁，掀起全球議論。裁判與主辦單位未要求退賽，引發衛生安全和公平性爭議。官方態度護航選手且未說明參賽標準，激起其他選手不滿情緒，有男選手賽後指控主辦方雙重標準。根據每日郵報報導，HYROX賽事近日再度面臨外界審視，馬來西亞選手 Zarif Zakaria 指控該賽事判決標準不一，「我只是賽前去上廁所就被DQ了，為什麼有人可以在比賽時大便而不被 DQ？也許是時候從 HYROX 退役了。」不過，他的說法遭到另一名參賽者質疑。該選手指出，在 HYROX 雅加達站也有其他人在開賽前做了一樣的事，卻並未受到任何處分，並留言問道：「也許是你做了其他違規的事？」Zakaria 對此回應，「我因為賽前上廁所晚起跑，重點是為什麼晚起跑要被取消資格，而選手在比賽中拉肚子卻能繼續比？」根據現行 HYROX 規則，參賽者須於指定梯次起跑。未經許可於其他時間起跑屬於「起跑時間不符」違規，將自動被取消資格。Zakaria 的發言讓主辦單位處理喬安娜賽事的爭議進一步升溫。這名澳洲選手在北京站發生腸胃失禁後仍繼續比賽，引發外界對衛生問題的批評，也讓大眾質疑為何允許她留在其他選手隨後需使用的賽道上。HYROX 共同創辦人富爾斯特（Moritz Fuerste）事後承認主辦方應在第一時間干預，「我向所有直接或間接受到影響的人，以及認為我們處事不當的人致歉。HYROX 錯在沒有在比賽過程中立即做出反應。」他承認自己未能預見此類狀況：「說到底，預見潛在突發事件是我的職責，但我沒有做到」；他補充，事件發生後已立即著手修改賽事流程與規則，「即刻起已有新的規則與流程上路，以防類似情況再次發生。我們每天都在吸取教訓並努力改進。」此外，HYROX 主辦單位另行警告，若有任何威脅或霸凌參賽者的行為，可能面臨禁賽處分。