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根據美國資深體育記者湯普森（Marcus Thompson III）爆料，若金州勇士隊開季表現不如預期，球團可能不會等到明年夏天，而是最快在明年2月的交易截止日前，就會選擇將功勳老將格林（Draymond Green）交易走，全面加速陣容重建，獨留柯瑞在灣區當終身勇士人。湯普森在節目中指出，勇士隊今夏以1年2780萬美元續約格林時，就設想好未來因此並未提供「不可交易條款（No-trade clause）」，也就是球員沒有拒絕交易的權利，正是為了在季中保有將他作為交易籌碼的彈性。「我們可能很快就會知道這件事有多艱難，甚至真的要和格林說再見了。」湯普森直言：「格林完全有可能在交易截止日前被送走，但柯瑞（Stephen Curry）哪都不會去，他會是終身勇士人。」對競爭季後賽的隊伍而言，格林的到期合約加上冠軍經驗與頂級籃球智商，將是極具吸引力的補強標的。勇士隊本季戰力存在不少隱憂，特別是球星巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶（ACL）撕裂傷勢，預計至少要等到明年1月才能回歸。若球隊開季戰績陷入泥淖，管理層預計會採取劇烈的手段。目前勇士擁有大量到期合約，包括巴特勒與格林皆為1年合約，手中可運用的到期薪資高達1億美元。除了格林與巴特勒之外，包含波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）的合約第2年僅300萬美元保障、穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等球員，也都可能成為交易截止前談判的籌碼。若勇士隊最終選擇在季後放走格林與巴特勒，預計可在明年自由市場清出超過1.2億美元（約新台幣38.3億元）的巨額薪資空間，進而重新圍繞柯瑞打造爭冠陣容。繼湯普森（Klay Thompson）離隊後，若格林也走人，當年奪冠的勇士「鐵三角」將僅剩柯瑞一人獨撐。柯瑞此前已經於8月29日獲得簽署3年1.367億美元延長合約的資格，雖然還沒正式簽約，但他多次表明希望以勇士人身分退休，球團勢必會全力留人，讓這位頭號巨星繼續擔任灣區的基石。