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中華職棒中信兄弟38歲資深洋投德保拉（Jose De Paula）9月13日剛奪下中職生涯第80勝，今（16）日卻遭球隊下放二軍。對此兄弟球團表示，「德保拉近期因臀部粉瘤，在日常生活與訓練上皆受到影響。經與教練團討論後，球團決定安排他先行進行手術治療。期盼德保拉能順利康復，早日重返一軍賽場，再次與球隊並肩作戰。」兄弟前役以5：1擊退雄鷹，下半季爬至聯盟第2位，僅落後龍頭樂天桃猿半場勝差。兄弟今日休兵，明日將移師臺北大巨蛋擔任主場，先後交手統一獅、味全龍。不過在爭冠之際，今日卻將38歲資深洋投德保拉下放二軍，德保拉在9月13日先發交手桃猿，主投6局失4分（3分責失），奪下本季第9勝、中職生涯第80勝，追平龍隊洋投伍鐸（Bryan Woodall），並列中職洋投勝投第3多。針對德保拉今日降為二軍一事，兄弟球團表示，「德保拉近期因臀部粉瘤，在日常生活與訓練上皆受到影響。經與教練團討論後，球團決定安排他先行進行手術治療。期盼德保拉能順利康復，早日重返一軍賽場，再次與球隊並肩作戰。」兄弟目前註冊洋投除了德保拉，還有羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）以及菲力士（Felix Pena），其中羅戈、勝騎士表現穩定，分別拿下10勝、9勝，菲力士的表現呈現「倒吃甘蔗」的態勢，在831洋將大限前繳出好投，近期已經連續3場繳出優質先發。在德保拉下二軍這段期間，兄弟將由剩下3位洋投扛下輪值。