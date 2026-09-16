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杜鵑颱風最快今晚生成 路徑朝日本南方海面

▲關島附近熱帶性低氣壓最快今晚至明晨增強為杜鵑颱風，後續朝日本南方海面前進，對台灣無直接影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天東北季風減弱 大台北、東半部仍有零星雨

▲未來一周各地氣溫變化不大，北部、東部高溫約29至31度，中南部約32至33度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周日迎風面水氣增多 桃園以北至宜蘭降雨擴大

「杜鵑颱風」最快今（16）日晚間至明（17）日凌晨生成，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前系統將持續往西北西方向移動，並朝日本南方海面前進，由於距離台灣遙遠，預估不會對台灣造成直接影響。至於台灣天氣，明天東北季風減弱，大台北、東半部至恆春半島仍有零星短暫陣雨，周日迎風面水氣增加，桃園以北至宜蘭降雨範圍將再擴大。黃恩鴻表示，目前關島附近的熱帶性低氣壓仍持續發展，截至今天下午尚未增強為颱風，不過已相當接近颱風強度，預估最快今天晚間至明天凌晨，就有機會增強為今年第24號颱風「杜鵑」。路徑方面，杜鵑生成後將大致往西北西方向移動，後續朝日本南方海面前進，由於整體位置距離台灣相當遙遠，目前評估不會對台灣帶來直接影響。黃恩鴻指出，明天東北季風減弱，不過迎風面仍有部分水氣，大台北、東半部至恆春半島有零星短暫陣雨，其中降雨較容易出現在基隆北海岸及大台北山區；桃園以南則以多雲到晴為主，午後部分山區仍有短暫陣雨機會。氣溫方面，未來幾天變化不大，一直到周六各地低溫約23至25度，北部及東半部白天高溫約29至31度，陽光露臉時體感溫度可能再更高；中南部高溫則約32至33度，白天感受仍偏熱。周末天氣方面，周六整體型態與明後天類似，各地大致為多雲到晴，迎風面有零星雨勢；到了周日，迎風面水氣增加，桃園以北至宜蘭有局部短暫陣雨，花東至恆春半島也有零星短暫陣雨。其他地區周日仍以多雲到晴為主，不過午後受到熱力作用影響，部分地區仍有短暫陣雨機會，周末有戶外活動安排，仍建議留意最新天氣資訊。