我是廣告 請繼續往下閱讀

學妹也現身說法：沈伯洋當年「本體」是那頭蓬鬆秀髮

民進黨台北市長候選人沈伯洋投入選戰後，過去曾以「撲馬（Puma）」之名擔任補教名師的經歷也意外掀起話題，讓不少曾經上過他課程的網友驚呼「完全認不出來」，除了與如今的政治人物形象形成強烈反差，最引發討論的還是當年蓬鬆凌亂的髮型，甚至有網友笑稱看起來像「古代牧羊犬」或「雪納瑞」，掀起一波回憶殺。Threads上有網友分享沈伯洋昔日在補習班教課的影片指出，不少當年「Puma」的學生似乎都沒發現，眼前的這個人就是如今投入台北市長選戰的沈伯洋，「我找出上課影片，很像雪納瑞⋯」。關鍵可能就在於髮型，幾乎整個蓋住臉部，與現在的造型及外貌差異甚大，也難怪當年的學生再次看到他，會一時難以將兩個身分連在一起。就連沈伯洋的學妹、作家吳珊珊也透露，自己過去對學長的印象與現今似乎有些落差，原本心想「畢竟相隔十幾年，人總是會變的吧」草草帶過，直到看到這張網友PO出的照片後，許多大學時期的記憶突然重新浮現。她回憶，當年的沈伯洋講話時，頭髮會隨著動作自然晃動，導致他的眼睛「一下有，一下沒有的」。吳珊珊進一步笑稱，通常辨認一個人，眼神往往是重要線索，但這套方法在沈伯洋身上似乎不太管用，因為他當年的「本體」可能反而是那頭蓬鬆的秀髮。她更打趣說道，對曾經上過「Puma」課程的學生來說，只要看到這張照片，應該就能恍然大悟了，「這位曾經的雪納瑞，就是現在的台北市長候選人」。網友也紛紛留言調侃「難怪很多人都會致電關心髮型」、「雪納瑞換髮型現在看得清楚臉了」、「瀏海+Q毛也有點像古代牧羊犬？」、「Puma說他覺得自己像邊境牧羊犬」、「不用擔心雪納瑞看不看得到，因為書本都在他腦子裡」，也意外釣出不少學生表示「只照到上半身其實頗可惜，他上課一定都穿短褲」、「Puma老師一定要穿短褲和滑板鞋，才像本人」。