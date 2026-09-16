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▲康百視美食音樂節由美食市集起步，至今舉辦約20年，長期以台中國際餐飲及多元文化交流為特色。(圖／康百視提供）

▲康百視台中國際美食音樂節將於9月19、20日重返台中市民廣場，是假日聽音樂吃美食最好去處。（圖／康百視提供）

康百視台中國際美食音樂節停辦一年，將於9月19、20日重返台中市民廣場，集結約18組國內外樂團、音樂人及DJ，另有約40家餐飲攤商進駐，歡迎市民免費入場，聆賞音樂嚐美食，預估2天將吸引近2萬人次參與。活動9月19日中午12時至晚上9時、20日中午12時至晚上8時舉行，風雨無阻，不見不散。音樂演出橫跨搖滾、爵士、民謠及嘻哈等曲風，邀請J.D. Huck & Dave、Double D’s、Gypsy Gypsi、School of Rock及San Jiao Mao等曾參與演出的團體回歸，也加入The Empire、Wassa Foli及The Inglorious Barstools等新面孔。兩天晚間7時起，另由La Bocca Studio及台灣無聲派對安排DJ演出，讓白天以家庭與美食為主的活動，入夜後轉為戶外音樂派對。康百視美食音樂節最初由美食市集起步，至今舉辦約20年，長期以台中國際餐飲及多元文化交流為特色。今年現場提供上百種餐飲選擇，包括法式、美式、印度、土耳其、墨西哥及台灣料理，另有精釀啤酒、雞尾酒和無酒精飲品。主辦單位表示，活動除呈現台中餐飲市場的國際化，也希望提供在地獨立樂團及音樂人表演舞台。現場並設有足球俱樂部、女子足球隊、健身業者及特殊教育服務團體等攤位，增加運動與公益元素。主活動首日晚間9時結束後，距離會場約150公尺的台中洲際酒店將在5樓Rolling Bar舉辦續攤派對，晚間9時起由DJ接續演出，預計持續至午夜。主辦單位今年也將推出LINE官方帳號，提供舞台時刻、攤商優惠及續攤派對資訊，後續並規畫整合台中餐飲、夜生活、藝文活動與城市生活內容。最新活動消息可至Facebook「9Compass Food & Music Fest 2026」活動頁面查詢。