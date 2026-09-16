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▲ 新建的船員會館不只提供外籍船員盥洗、休憩，更成為遠洋船員聯繫家人、放鬆休息的關懷據點。（圖／高雄區漁會提供）

「看到船員坐在會館裡，透過電腦跟遠在家鄉的家人視訊，那一刻就知道船員會館存在的價值。」高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，新建的船員會館不只提供外籍船員盥洗、休憩，更成為遠洋船員聯繫家人、放鬆休息的關懷據點。每年6、7月遠洋漁汛旺季，大量船員返港上岸，漁業界希望服務量能擴充，請政府盤點周邊公有土地，再增設一處照顧據點。楊孟凡指出，船員返港除了補給物資，也需要完善的生活照護。船員會館提供休息、盥洗、網路聯繫等服務，讓外籍船員在異鄉安心停留。一年多來每逢颱風或漁船事故，船員會館發揮安置船員的功能，成效卓著。臺灣鮪延繩釣協會執行理事孔坤桐也表示，完善港區設施，攸關漁產品外銷的競爭力，船員會館改善許多船員返港的生活需求，希望再依需求增設一處據點，提供船員更友善的返港環境。基督教長老教會陳武璋牧師表示，過去六年在前鎮漁港服務漁工，見證港區環境改善，除了臭味減少，設施改善也照顧外籍船員生活需求。宗教團體及船員都抱持肯定態度。台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會總幹事施教智指出，魚產品須符合HACCP標準，對運輸、作業環境及硬體設施有更高要求。前鎮漁港整建後，尤其下水道工程改善完成，港區異味降低許多，整體作業環境已有明顯改善。楊孟凡表示，每年6、7月漁汛旺季期間，魷魚、秋刀魚等遠洋漁船集中返港，大量外籍船員上岸休整，對洗澡、娛樂及聯繫家人的需求同步增加。考量漁業發展及國際人權，主管機關可評估利用船員會館周邊公有土地，規劃增設另一處服務設施，擴充旺季期間的服務量能。楊孟凡也說，前鎮漁港啟用至今已逾57年，此次改建除改善魚貨處理環境，導入食品安全衛生管制制度（HACCP），也同步提升船員生活照護，讓前鎮漁港朝現代化遠洋漁業基地邁進。